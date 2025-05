Die Tollwood Musik-Arena steht – Vorfreude aufs Sommerfestival

Musik-Arena steht – Stars können kommen – Tollwood Sommerfestival baut auf – ab 19. Juni Stars auf der Bühne – Karten jetzt sichern

MÜNCHEN. Ein Wochenende – und das eingespielte Tollwood-Team hat die Musik-Arena zum Sommerfestival aufgebaut. Noch sind es rund fünf Wochen bis zum Start des Tollwood Sommerfestivals, das vom 19. Juni bis 20. Juli im Olympiapark Süd stattfindet. Jetzt beginnt der Feinschliff im Inneren: Ton, Licht, Technik – damit am 19. Juni Samu Haber den Auftakt zum Tollwood Musik-Sommer machen kann. Es folgen über 30 Konzerte, unter anderem mit Patti Smith, The Corrs und Melissa Etheridge, Ronan Keating, ENNIO, Paula Hartmann, Air, Willy Astor, Schmidbauer und Kälberer und vielen anderen. Bereits jetzt sind neun Konzerte ausverkauft, viele weitere Konzerte sind sehr beliebt bei den Fans wie beispielsweise die Abende mit Iggy Pop, BAP, Jamie Cullum und weiteren. Da heißt es jetzt: schnell sein. Am besten gleich Karten sichern unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim. Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2025 – das derzeitige Line-Up im Überblick

19.06.2025 | Samu Haber – Beginn: 19 Uhr – Restkarten

20.06.2025 | Grossstadtgeflüster & Paula Carolina – Beginn: 18:30 Uhr

21.06.2025 | Edmund – Beginn: 19 Uhr

22.06.2025 | A Legendary Night: Suzi Quatro & Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly – Beginn: 18 Uhr – AUSVERKAUFT

23.06.2025 | ROXETTE – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

24.06.2025 | Iggy Pop – Beginn: 19 Uhr – Restkarten

25.06.2025 | Ronan Keating – Beginn: 19 Uhr

26.06.2025 | The Corrs & Melissa Etheridge – Beginn: 18:30 Uhr

27.06.2025 | Paula Hartmann – Beginn: 19 Uhr – Restkarten

28.06.2025 | FäaschtBänkler – Beginn: 18:30 Uhr – AUSVERKAUFT

29.06.2025 | Berq – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

30.06.2025 | Lynyrd Skynyrd: „Celebrating 50 Years“ – Beginn: 19 Uhr

01.07.2025 | Heilung & special guest: The Hu – Beginn: 19 Uhr

02.07.2025 | BAP – „Zeitreise 81/82“ – Beginn: 18:30 Uhr – Restkarten

03.07.2025 | MEUTE – Beginn: 19 Uhr

04.07.2025 | Alexander Marcus – Beginn: 19 Uhr

05.07.2025 | Willy Astor: 40 Jahre – „Kindischer Ozean“ – Beginn: 14:30 Uhr; „Best of 40 Jahre“ – Beginn: 19 Uhr

06.07.2025 | ENNIO – Beginn: 19 Uhr

07.07.2025 | Max Herre & Joy Denalane – Beginn: 19 Uhr

08.07.2025 | Joe Satriani & Steve Vai Satchvai Band – Beginn: 20 Uhr

09.07.2025 | 20 Jahre Revolverheld – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

11.07.2025 | Wanda – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2025 | Amistat – 19 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang „Unplugged“ – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2025 | Patti Smith Quartet – Beginn: 19:30 Uhr

15.07.2025 | Marc Rebillet – Beginn: 19 Uhr

16.07.2025 | AIR play Moon Safari – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr

19.07.2025 | LEA – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr – Restkarten