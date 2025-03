Die Weisse Rose vom 03. bis 06.07.2025 Deutsches Theater München

Die Geschichte des Widerstands

„Man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben“, schreibt Sophie Scholl kurz vor ihrer Verhaftung in einem Brief. Zusammen mit ihrem Bruder war sie ein Teil der Weißen Rose, eine der bekanntesten deutschen Widerstandsgruppen, die während des Nationalsozialismus mit Flugblättern an die Vernunft und Menschlichkeit der Bevölkerung appellierte. Im Juli feiert das Musical Die Weiße Rose seine Münchenpremiere.

Für die Freiheit

Die Klarheit und Entschlossenheit, mit der die Geschwister Scholl und die Mitstreiter Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst und Prof. Kurt Huber gegen das NS-Regime kämpften, entwickelte sich über einen langen Zeitraum. Im Stück lernen wir Hans und Sophie zunächst als überzeugte Mitglieder der Hitlerjugend kennen und erleben gemeinsam mit ihnen Schikane, Unrecht, Grausamkeit und Willkür. Wir verstehen sowohl ihre anfängliche Begeisterung, als auch ihren Zweifel und ihre Abkehr vom Regime. Wir fiebern mit bei der Herstellung und Verteilung der Flugblätter, ihrer Verhaftung bis hin zur Verurteilung.

Aktueller denn je

Die Weiße Rose ist nicht nur ein Stück über Verantwortung und den Mut zum Umdenken, sondern auch über das Erwachsenwerden. Über erste Liebe, Entdecken der eigenen Persönlichkeit und das Suchen und Finden des eigenen Lebenswegs in einer dunklen Zeit unserer Geschichte. Heute, wo sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, mit einfachen Parolen den Problemen unserer Welt zu begegnen, statt sie wirklich lösen zu wollen, erinnert. Die Weiße Rose an die Verantwortung jedes Einzelnen für Gerechtigkeit und Menschlichkeit in unserer Gesellschaft.

Kreativteam

Alex Melcher | Musik, Songtexte & Musical Supervision

Vera Bolten | Buch, Songtexte & Regie

Bart de Clercq | Choreographie

Vorstellungsdauer:

2 Stunden 40 Minuten (inkl. 20 Minuten Pause)