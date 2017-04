Die Welt des Tunings trifft sich beim PS-Feuerwerk am Bodensee

Frisch getunt startet das internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Clubszene vom 28. April bis 1. Mai 2017 wieder durch. Für die 15. Auflage der PS-Party am Bodensee wurde das Rahmenprogramm erneut erweitert. Die Tuning World Bodensee ist auch 2017 Europas Epizentrum für Liebhaber individueller Sportwagen sowie Showcars und sorgt für noch mehr fahraktive Abwechslung. Rund 200 Branchenvertreter der Tuning- und Zubehörindustrie zeigen gemeinsam mit dem Verband der Automobil Tuner (VDAT) in Friedrichshafen die automobilen Neuheiten. Modifiziert wurde die Hallenaufteilung: Die Performance Area wandert in die Rothaushalle A1 und die Showbühne mit der Wahl zur Miss Tuning findet im Foyer Ost ihren neuen Platz. Erstmals auf einer Messe können die Besucher den japanischen Widebody-Artist und Porsche-Veredler Akira Nakai live beim Bau eines „Rauh-Welt Begriff Porsche“ begleiten. Zahlreiche weitere Stars aus der Tuningszene, Sport und TV sind auf der Tuning World Bodensee vor Ort, so auch YouTube-Star und Driftkönig Ken Block.

„Von Anfang an ist das geballte Infotainment und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit der Einbindung der Tuningclubs eines unserer Erfolgsgeheimnisse“, so Projektleiter Dirk Kreidenweiß. „Für 2017 haben wir unser Konzept getunt und bieten nun für die Besucher mit einer aufregenden Freestyle Monster-Truck- und Stunt-Show, Burnout Roulette und vielem mehr ein PS-starkes Plus an Action.“ Anlässlich des 50. Geburtstags von AMG zeigt eine Sonderausstellung die kreativen Umbauten auf AMG-Basis. Auch der VDAT feiert auf der Tuning World Bodensee ein Jubiläum. Seit 30 Jahren sorgt er für sicheres Tuning und Zubehör auf Deutschlands Straßen. Im Rampenlicht der Club- und Private-Car-Areas stehen in Friedrichshafen über 1000 einmalige Showcars, die erneut beweisen, dass die Faszination des Tunings keine Grenzen kennt. „Immer wieder entwickelt die Tuningindustrie Innovationen, die wirklich bahnbrechend sind“, erklärt Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann im Vorfeld der Tuning World Bodensee. „Die Branche ist schon so weit, dass man heute per Smartphone-App und Zusatzsteuergerät die Motorleistung beeinflussen kann. Vieles was wir heute als Standardoption beim Konfigurieren eines Neuwagens sehen, ist oftmals aus einer Idee der Tuningindustrie entstanden.“ Zahlreiche High-Performance-Zubehörlinien und Motorsportabteilungen von Automobilherstellern haben ihre Wurzeln bei den Veredlern. Bestes Beispiel ist Mercedes-AMG.

Sidney Hoffmann trifft Akira Nakai, den Godfather von „Rauh-Welt Begriff“

RWB goes TWB: PS-Profi Sidney Hoffmann trifft auf der Tuning World Bodensee auf den japanischen Porsche-Künstler Akira Nakai und gemeinsam bauen die beiden erstmals auf einer Tuningmesse in Deutschland einen „Rauh-Welt Begriff“ Porsche live vor Publikum auf. Sidney Hoffmann zeigt sich begeistert von Nakais Können: „Die unbeschreibliche Präzision, das konzentrierte Arbeiten, die Kenntnis über so ziemlich jedes Teil an einem luftgekühlten Porsche: Ich dachte immer, ich wäre in dieser Hinsicht etwas verrückt.“ Während der Messe bekommt der Porsche 993 C4 Schalter einen einzigartigen Widebody-Look und die Fans erleben den japanischen Star-Tuner beim Schaffen eines automobilen Einzelstücks.

European Tuning Showdown: Die Olympiade des Showtunings

Limitiert auf die 64 besten Showcars aus ganz Europa ist der European Tuning Showdown längst der renommierteste „Show & Shine”-Wettbewerb der Tuningszene. Wenn Oldtimer, Youngtimer und aktuelle Fahrzeuge bei den Kopf-an-Kopf-Duellen gegeneinander antreten, knistert die Luft vor Spannung. Eine hochkarätige Jury aus Tuning- und KFZ-Experten prüft in insgesamt 72 Duellen und einer Finalrunde die automobilen Schmuckstücke auf Verarbeitung, Style und Show-Konzept. Schließlich geht es auf der Tuning World Bodensee nicht nur um Preise im Wert von 10 000 Euro, sondern auch um die Krone des „Show & Shine”.

Sport und Action in der Drift-Area

„Gib Gummi“ heißt es beim German Speed Drift auf dem Static Display. Mehrmals täglich finden die Drift-Battles und -Shows statt und die Fahrer bringen vor vollbesetzten Rängen die Reifen und das Publikum zum Durchdrehen. Hautnah erleben die Besucher Deutschlands beste Drifter im offenen Fahrerlager und bei den Autogrammstunden.

Die Tuning World Bodensee Stars vor und hinter dem Lenkrad

Für Montag, 1. Mai hat sich YouTube-Drifter und Rallyefahrer Ken Block angemeldet und nimmt nicht nur die Driftshows unter die Lupe. Der US-amerikanische Rallyefahrer, Gymkhana-Athlet und YouTube-Star begeistert mit seinen Driftvideos ein Millionenpublikum. Auch 2017 ist der Sonax-Markenbotschafter in Friedrichshafen vor Ort. Wie im Vorjahr können ihn seine Fans beim Meet & Greet und bei einer Autogrammstunde ganz nah erleben. Beim Driften hat auch Dubai-Tuner Franz Simon ein Wörtchen mitzureden. Seit Kurzem geht er in der Drift Allstars Meisterschaft an den Start und zeigt am Bodensee seine neusten Kreationen. Ebenfalls für seine Fans in Friedrichshafen vor Ort ist die US-Tuninglegende John d’Agostino.

Die Performance Area dreht auf: Monster-Truck-Show und Burnout-Roulette

Wenn die Monster-Trucks losgelassen werden, wird jede Menge Schrott plattgemacht. Bei der Freestyle Monster-Truck- & Stunt-Show mitten in der Rothaus Halle A1 wird kein Blech geredet, sondern mit verrückten Stunts jede Menge Blechschäden produziert. Zu fetten HipHop-Beats battlen sich Europas krasseste Lowrider. Die mit hydraulischen Fahrwerken ausgerüsteten Autos springen bis zu zwei Meter hoch und bringen den Tuning- und Lowrider-Flair aus Südkalifornien nach Friedrichshafen. Heiß wird es dann beim Burnout Roulette. Bei dem nicht eine Kugel auf die richtige Zahl springt, sondern mittels durchdrehender Reifen an einem modifizierten Fahrzeug die „Glückszahl“ ermittelt wird. Auf die Gewinner warten zahlreiche Fahrerlebnisse und Eintrittskarten am Nürburgring.

Wer wird Miss Tuning 2017?

Die große Bühne, das Rampenlicht, viele Zuschauer – hunderte Kandidatinnen aus ganz Europa haben sich beworben, nur 12 Finalistinnen erhalten eine Einladung an den Bodensee und treten beim Messe-Event im Foyer Ost an, um die neue Miss Tuning zu werden. Wer von den Girls kann die prominente Jury überzeugen und die amtierende Tuningbotschafterin Julia Oemler ablösen? Auf die neue Miss Tuning wartet ein Jahr voller Reisen, die Produktion des Hochglanzkalenders und die Teilnahme an zahlreichen Fotoshootings und Events. Als Dienstwagen erhält die neue Tuningbotschafterin einen Nissan Micra für ein Jahr, den die Truppe von „G.Stört Industries“ live auf der Messe tunt.

Auf die Plätze fertig los: Auf dem Parcours selbst Gas geben

Wer hat das Zeug zum Drift King? Im Freigelände Ost kann man Driften selbst erleben. Im speziell umgebauten Škoda geht es um das richtige Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Fahrgefühl. Deutschlands beste Autofahrer sind in Halle A7 gefragt. Im Parcours der Auto Bild können die Messebesucher ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen. Eine Mitfahrgelegenheit der etwas anderen Art bietet der Yokohama Offroad Parcours. Die Allradfahrzeuge müssen steile Rampen und Wippen in großer Höhe überwinden und zeigen was ein echter Allradler so kann.

Sonderschauen von den American Muscles bis zu den neuesten Tuningcars

Das Ruhrgebiet gilt als eine der Keimzellen des Tunings in Deutschland. In der Sonderausstellung Ruhrpott-Tuning in Halle B4 stehen die Boliden aus dem Pott im Mittelpunkt. 2017 feiert die Performance-Division von Mercedes ein Jubiläum. 50 Jahre Mercedes-AMG: Auto Bild sportscars präsentiert die faszinierenden Umbauten von Tunern wie Brabus, Carlsson oder Inden auf Mercedes AMG-Basis. Mit ihrem großvolumigen Hubraum, kernigen BigBlock-Sound und einer ganz besonderen Formensprache verzaubern seit Jahrzehnten US-Boliden so manchen Autofan. In der US-Car-Area in Halle B3 werden zahlreiche Fahrzeuge im American-Style in Szene gesetzt.

VIP-Parking in der Halle A2

Die größte Tuning-Garage der Welt: Besucher, die mit ihrem getunten Prachtstück zur Messe fahren, werden in diesem Jahr beim VIP-Parking erneut Teil der Veranstaltung. In Halle A2 können Tuning-Fans ihre Boliden dem Publikum präsentieren. Neben Welcome-Drinks und den bewundernden Blicken des Publikums profitieren die VIP-Parker auch vom kürzesten Laufweg auf die Messe. Tickets für das VIP-Parking sind für 49 Euro im Online-Vorverkauf erhältlich unter www.tuningworldbodensee.de.

Awards und ihre Gewinner funkeln um die Wette

Die Club Area ist das Herzstück der Tuning World Bodensee. Grund dafür sind nicht nur die rund 450 liebevoll getunten Autos, sondern auch die kreativen, witzigen und nicht selten aufwändigen Standbauten. Highlights der vergangenen Jahre waren Themen wie Filmkulissen, Baustellen, Tankstellen, Flughäfen oder eine Rennstrecke. Die Clubs mit den besten Ideen und der coolsten Umsetzung gewinnen einzigartige Preise. Die Nachfrage nach SUV und Geländewagen boomt seit Jahren. Auf der Tuning World Bodensee verleihen Yokohama und Auto Bild Allrad den 4×4 Award für getunte Performance-SUV. Mit einem Teilnehmerfeld von rund 600 Autos gehört der Yokohama Tuning Award zu den bedeutendsten Preisen der Tuning-Szene. Entsprechend begehrt sind die Pokale, die in den Kategorien Technik, Karosserie und „Show & Shine“ vergeben werden.

Partysafari und Aftershow-Beats in Friedrichshafen

Nach Messeschluss ist noch lange nicht Schluss. In wechselnden Partylocations feiert die Szene bis zum Morgengrauen weiter. Am Freitag, 28. und Samstag, 29. April knallen die Beats in der Diskothek Etage 1 und am Sonntag, 30. April geht’s ihm Club Metropol zur Sache. Karten gibt es auf der Messe im Vorverkauf.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene findet von Freitag, 28. April bis Montag, 1. Mai 2017 statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kostenfreies Parken auf den offiziellen Messeparkplätzen. Die Tageskarte kostet 14 Euro, ermäßigt und im Vorverkauf 12 Euro. Weitere Informationen unter: www.tuningworldbodensee.de, www.facebook.com/tuningworldbodensee und www.instagram.com/tuningworld_bodensee

#tuningworldbodensee, #misstuning