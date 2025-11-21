Diebstahl am Hauptbahnhof München – Täter auf frischer Tat gestellt

Ein 47-jähriger Mann aus dem Irak meldete über die Notrufsäule der Bundespolizei im Hauptbahnhof München den Diebstahl seines Rucksacks im Regionalexpress RE 9. Wenig später konnte der mutmaßliche Täter, ein 45-jähriger Bulgare, mit dem Diebesgut auf frischer Tat gestellt und festgenommen werden.

Am Donnerstagabend (20. November) kurz vor Mitternacht, meldete ein 47-jähriger Mann aus dem Irak über die Notrufsäule der Bundespolizei im Hauptbahnhof München, dass sein Rucksack im Regionalexpress RE 9 während eines Toilettengangs entwendet worden sei.

Dank der unverzüglichen Information über die Notrufsäule am Bahnsteig 22/23, welche einen direkten Kontakt zur Wache der Bundespolizei in der Denisstraße herstellt, konnten Streifen der Bundespolizei schnell am Ort des Geschehens eintreffen. Im Bereich des Gleis 17 trafen die Beamten auf den mutmaßlichen Dieb, einen 45-jährigen Bulgaren, der mit dem entwendeten Rucksack an den Tatort zurückgekehrt war. Der Rucksack wurde durch den Geschädigten als dessen Eigentum identifiziert und anschließend zurückgegeben.

Gegen den 45-jährigen Mann wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Eine anschließende Personenkontrolle ergab, dass gegen ihn mehrere offene Aufenthaltsermittlungen von Strafverfolgungsbehörden vorlagen. Der Tatverdächtige, wohnhaft in Nürnberg, wurde zur weiteren Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er mehrere oberflächliche Schnittverletzungen im Gesichtsbereich aufwies. Aus diesem Grund wurde ein Rettungswagen alarmiert. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Über die Ursache der Verletzungen machte er keine Angaben.