Diebstahl aus Festzelt

Am Samstag, 28.09.2024, gegen 22:45 Uhr, konnten Taschendiebfahnder in einem Festzelt eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München beobachten, wie sie sich durch das Zelt bewegte und nach liegengebliebenen Gegenständen Ausschau hielt. Die Frau tastete zunächst mehrere Jacken ab. Im weiteren Verlauf nahm sie eine Jacke und einen Regenschirm, sowie zwei Plüschtiere an sich und verstaute diese in ihrer mitgeführten Tasche.

Nachdem sie sich etwas von der Tatörtlichkeit entfernt hatte, wurde sie vorläufig festgenommen und zur Wiesnwache gebracht.

Nach einer Anzeigenerstattung und den weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 55 geführt.