Diebstahl aus Juweliergeschäft: Polizei kann drei Tatverdächtige festnehmen

Am Dienstag, 14.05.2024, gegen 16:00 Uhr, begaben sich drei männliche Personen in ein Juweliergeschäft in Pasing. In einem unbeobachteten Moment nahm einer der Täter, ein 16-Jähriger mit slowakischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland,

einen kompletten Aufsteller an sich, der mit einer Vielzahl von Silberketten bestückt war.

Der Wert belief sich auf mehrere tausend Euro. Anschließend verließen alle drei gemeinsam das Geschäft und flüchteten. Kurz darauf meldete sich ein Zeuge beim Polizeinotruf und teilte mit, dass sich drei Personen in einem nahegelegenen Innenhof aufhielten, dort einen Schmuckaufsteller im Gebüsch versteckten und die darin befindlichen Ketten einsteckten.

Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung konnten die drei Tatverdächtigen durch eine Polizeistreife festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Neben dem 16-Jährigen handelt es sich bei den Tatverdächtigen um einen 19-Jährigen und einen 24-Jährigen

(beide mit Wohnsitzen in München). Bei der durchgeführten Durchsuchung der Personen konnten die Polizeibeamten neben den entwendeten Silberketten auch noch verpackte T Shirts und hochpreisige Parfüms sicherstellen. Außerdem führte einer der Tatverdächtigen ein Taschenmesser mit sich.

Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich insgesamt auf ca. 10.000 Euro.

Da der 16-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er zur Klärung der Haftfrage

einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, welcher Haftbefehl

gegen ihn erließ.

Die anderen beiden Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen alle drei Tatverdächtige werden nun vom Kommissariat 56 Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen geführt.