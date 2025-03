Diebstahl und Hehlerei von Fahrrädern in Laim

Am Montag, 10.03.2025, gegen 13:00 Uhr, informierte eine über 80-jährige Münchnerin den Polizeinotruf über mehrere männliche Personen, die ihr verdächtig vorkamen, weil diese Fahrräder in einen Transporter einluden.

Die eingetroffenen Streifen konnten drei Männer (48 und 34 Jahre mit Wohnsitz in Ungarn und 33 Jahre mit Wohnsitz in München) feststellen, die bereits 17 Fahrräder in einen Kleintransporter mit ungarischer Zulassung verladen hatten. Alle Fahrräder waren hochpreisige Markenräder, von denen zwei bereits vor Ort Fahrraddiebstählen in München zugeordnet werden konnten.

Eine erste Befragung ergab, dass die beiden Männer aus Ungarn dem 33-Jährigen die Fahrräder für einen sehr geringen Wert abkaufen wollten. Da allen Beteiligten bewusst sein musste, dass es sich bei den Fahrrädern um Hehlerware handelt, wurden alle wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei angezeigt, vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die Vorführung der Tatverdächtigen durch die AG Fahrraddiebstahl des Kommissariats 53 beim Ermittlungsrichter ergab die Entlassung des 33-Jährigen, sowie Haftbefehle gegen den 34-Jährigen und den 48-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.