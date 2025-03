Diebstahl von Schmuck in einer Wohnung – Festnahme einer Tatverdächtigen

Eine pflegebedürftige über 80-Jährige mit Wohnsitz in München wird von einem ambulanten Pflegedienst betreut. In den Abendstunden des Dienstags, 25.03.2025, stellte die über 80-Jährige fest, dass mehrere Schmuckstücke von ihr, die sie in einem Schrank aufbewahrte, fehlten.

Die Frau ging zusammen mit einem Angehörigen am nächsten Tag zur Polizeiinspektion 44 (Moosach) und erstattete eine Anzeige. Im Rahmen der sofort aufgenommenen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen eine Pflegekraft (eine 40-Jährige Slowakin ohne festen Wohnsitz in Deutschland), die sich in den Tagen zuvor mehrfach in der Wohnung der über 80-Jährigen aufgehalten hatte.

Es konnte auch eine Wohnung ermittelt werden, in welcher die 40-Jährige übernachtet. Diese Wohnung wurde mit einer entsprechenden Anordnung der Staatsanwaltschaft München I durchsucht. Dabei wurde die 40-Jährige angetroffen und die entwendeten Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Die 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wegen des Diebstahls angezeigt. Nach der Anzeigenerstattung und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde sie in die Haftanstalt im Polizeipräsidium gebracht und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53.