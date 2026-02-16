Dienstag, 17. Februar: Busumleitungen wegen Faschingsveranstaltung in der Innenstadt
Wegen des Tanzes der Marktfrauen am Viktualienmarkt am Faschingsdienstag,
17. Februar, sind zeitweise Strecken in der Innenstadt gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher im Zeitraum von etwa 4 bis 21 Uhr die Buslinien 52, 62 und 132 umleiten.
Die Buslinien 52 und 62 verbinden die Haltestellen Blumenstraße und Sendlinger Tor direkt. Die Haltestellen Viktualienmarkt, Marienplatz (Rindermarkt) und St.-Jakobs-Platz können nicht angefahren werden.
Der Bus 132 wendet vorzeitig am Isartor und fährt von dort weiter zur Haltestelle Isartor / Zweibrückenstraße. Der Abschnitt Tal – Marienplatz – Viktualienmarkt – Schrannenhalle entfällt.
Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.
