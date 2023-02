Preisrückgang bei beiden Kraftstoffsorten

Was sich in der vergangenen Woche erstmals seit über acht Monaten gezeigt hat, bestätigt sich: Diesel bleibt günstiger als Super E10. Beide Kraftstoffsorten sind im Schnitt zudem wegen rückläufiger Rohölnotierungen günstiger als in der Vorwoche. So verzeichnet der ADAC in seinem wöchentlichen Vergleich der Kraftstoffpreise einen Rückgang von 0,7 Cent bei Super E10: Ein Liter kostet damit im bundesweiten Mittel 1,756 Euro.

Diesel vergünstigt sich im Vergleich zu Super E10 sogar noch stärker. Ein Liter an der Zapfsäule kostet im Bundesschnitt 1,733 Euro – das sind 2,9 Cent weniger als in der Vorwoche.

Nachdem Diesel bereits in der Vorwoche wieder knapp günstiger als Super E10 war, normalisiert sich das Verhältnis zwischen den beiden Kraftstoffsorten – wenn auch sehr langsam – weiter. Der ADAC sieht hier aber noch mehr Spielraum nach unten.

Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC am besten abends tanken. Besonders zwischen 20 und 22 Uhr sind die Kraftstoffpreise niedrig. Morgens sollte man hingegen einen Bogen um die Tankstellen machen, will man nicht durchschnittlich rund 15 Cent je Liter mehr für den Kraftstoff bezahlen.

Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App „ADAC Spritpreise“, die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.