DIETER BOHLEN legt nach: Die MEGA Tournee kommt am 07.12.2019 in die Olympiahalle München

Nachdem das MEGA Open Air auf der Zitadelle Spandau innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft war, will es der Pop-Titan richtig wissen. Den Fans, die kein Ticket ergattern konnten, versprach er nach der Sold out-Meldung am 17. März auf Instagram Zusatzkonzerte – jetzt macht er Nägel mit Köpfen: DIETER BOHLEN (65) kommt noch in diesem Jahr für sechs Arenakonzerte nach Leipzig, Hamburg, Mannheim, Berlin, Dortmund und München! Live mit Band wird er die größten Hits von Modern Talking, Blue System, DSDS und viele mehr, die aus seiner Feder stammen, zum Besten geben – und das nach 16 Jahren Bühnenabstinenz in Deutschland. Alle Meganer dürfen sich auf spektakuläre Konzertabende gespickt mit den musikalischen Meilensteinen seiner Karriere freuen. Am 07. Dezember kommt er im Rahmen seiner Tour in die Münchner Olympiahalle.

DIETER BOHLEN über die großartige Resonanz seiner Fans zu seiner Rückkehr auf die Konzertbühne: „Es wird ein großer Familien-Party Abend mit 21 Geschichten zu meinen 21 Nummer Einsen. Jeder weiß, dass ich eines besonders gut kann: Nämlich die Leute mit spannenden Geschichten zu unterhalten. Es wird nicht nur ein reiner Konzertabend, sondern ich möchte, dass die Leute lachen, Spaß haben und dabei tolle Hits hören.“

Prof. Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG Deutsche Entertainment AG, kommentiert die auch nach Jahrzehnten ungebrochene Begeisterung für DIETER BOHLENS Hits: „Der megaschnelle Ausverkauf des Berliner Konzertes hat uns gezeigt, dass sehr viele Fans Dieter Bohlen live sehen wollen. Wir freuen uns sehr, jetzt in Deutschland und der Schweiz weitere Konzerte präsentieren zu können!“

Mit Modern Talking schrieb DIETER BOHLEN Musikgeschichte – und das weltweit! Modern Talking gelang es als einziger Musikgruppe mit fünf Titeln in Folge auf Platz 1 der Single-Charts zu landen. Der Song „You’re My Heart, You’re My Soul“ verkaufte sich sechs Millionen Mal. Insgesamt wurden mehr als 120 Millionen Tonträger allein von Modern Talking verkauft. Für mehr als 100 Millionen abgesetzte Tonträger weltweit bekam Bohlen 1994 eine Diamantauszeichnung seiner Plattenfirma Sony. Mittlerweile sind es sogar über 200 Millionen Tonträger, die er verkauft hat. Über 1.000 Edelmetallauszeichnungen schmücken seine Wände, davon mehr als 200 für Modern Talking. Insgesamt schrieb DIETER BOHLEN für über 150 verschiedene Interpreten Lieder, über 100 hat er selbst produziert, u.a. für Künstler wie Andrea Berg, Yvonne Catterfeld, Alexander Klaws, Mark Medlock, Vanessa Mai, Chris Norman, Bonnie Tyler, Howard Carpendale, Roland Kaiser, Semino Rossi, Nino de Angelo, aber auch Dionne Warwick und Errol Brown von Hot Chocolate und viele mehr.

2002 startete DIETER BOHLEN seine zweite Karriere und wurde durch seine unkonventionelle, direkte und humorvolle Art Deutschlands erfolgreichster Fernsehjuror. Seit 12 Jahren ist er Juror bei „Das Supertalent“ und bereits seit 16 Jahren bei „Deutschland sucht den Superstar“. Simon Fuller, Erfinder der Show (Pop-Idol) sagt über ihn: „DIETER BOHLEN ist der beste Juror dieser Musikshow – und zwar aller Ausgaben weltweit.“ DIETER BOHLEN war auch Produzent der meisten DSDS-Gewinner. Insgesamt hatte er mit „Deutschland sucht den Superstar“ 14 Singles und sechs Alben auf Platz 1 der Charts.

Innerhalb von nur einem Jahr hat DIETER BOHLEN sich zudem mit über einer Million Followern als einer der erfolgreichsten deutschen Künstler auch in den Sozialen Medien fest etabliert.

DIETER BOHLEN – Die MEGA Tournee

07.12.2019 – München, Olympiahalle – 20 Uhr

Tickets gibt es ab Dienstag, den 26. März um 10 Uhr exklusiv über BILDplus, ab Mittwoch, den 27. März um 10 Uhr im Presale über www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (0,20EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60EUR/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz), ab Freitag, den 29. März um 10 Uhr dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen.