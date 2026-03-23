Dieter Reiter nimmt die Amtsgeschäfte aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht wieder auf

Oberbürgermeister Dieter Reiter wird die Amtsgeschäfte aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht wieder aufnehmen. In dieser Zeit übernimmt der 2. Bürgermeister, Dominik Krause, die Vertretung.

Die offizielle Amtseinführung von Oberbürgermeister Dominik Krause findet am 11. Mai 2026 statt. Unabhängig davon führt er die Amtsgeschäfte bereits ab 1. Mai 2026 in seiner Funktion als neugewählter Oberbürgermeister.

Der organisatorische Übergang, einschließlich Aus- und Einzug in die entsprechenden Büros, erfolgt ab 1. Mai 2026.