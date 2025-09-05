Digitale Passbilder: Münchner Bürgerbüro ist Deutschlands Spitzenreiter

Nirgendwo in Deutschland sind die Fototerminals, mit denen Kund*innen digitale zertifizierte Passbilder direkt im Bürgerbüro aufnehmen, so beliebt wie in München. Seit der Einführung des neuen Systems am 1. Mai haben die Münchner*innen mit den Geräten der Bundesdruckerei im Bürgerbüro mehr als 27.000 biometrische Fotos für ihre neuen Personalausweise und Reisepässe aufgenommen. Damit ist die Landeshauptstadt Spitzenreiter in Deutschland.

An allen Standorten des Bürgerbüros stehen Geräte zur Verfügung. Bürger*innen, die den Service nutzen möchten, sollten vor ihrem Termin zur Beantragung eines Ausweisdokuments etwa zehn Minuten einplanen, um die Passbilder aufzunehmen. Der Service kostet sechs Euro.

Kund*innen haben außerdem die Möglichkeit, ihre biometrischen Fotos vorab in zertifizierten Fotostudios und Drogeriemärkten aufnehmen zu lassen. Kinder unter sechs Jahren sollten grundsätzlich in Fotostudios und Drogeriemärkten fotografiert werden. Über eine Cloud werden die Bilder an die jeweilige Behörde übermittelt. Für Kund*innen der Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung gelten dieselben Regeln.