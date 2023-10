Digitaler Shoppen: Erste smarte Gepäckwagen am Flughafen München eingeführt

Ab dem 04. Oktober können Passagiere am Flughafen München die Zeit bis zum Abflug digitaler erleben. Über ein Tablet an einem Handgepäckwagen geben Reisende ihre Flugdaten manuell ein oder scannen ihre Bordkarte. Sie erhalten dann die Fluginformationen und die entsprechenden Aktualisierungen in Echtzeit. Neben ihrem Abflug-Gate können Passagiere Einrichtungen wie zum Beispiel Shops und Restaurants auswählen. Sie werden dann über eine Karte mit integriertem Wegweiser durch das Terminal geführt und erhalten standortbezogene Angebote. Die Nutzung der smarten Gepäckwagen ist kostenlos. Die Wagen können im Terminal 2 nach der Sicherheitskontrolle vor dem Duty Free ausgeliehen werden.

Die Einführung ist Teil eines sechsmonatigen Pilotprojekts im Terminal 2. Diese Testphase wird mit der dänischen Entwicklerfirma Intelligent Track Systems (ITS) durchgeführt. Am Flughafen München werden die interaktiven Displays von ITS an die vorhandenen Handgepäckwagen angebracht. Die ITS-“Clickon”-Lösung ist bisher weltweit einmalig.

Dr. Jan-Henrik Andersson, Chief Commerical Officer des Münchner Flughafens: „Digitalisierung muss nicht immer im Hintergrund ablaufen. Die Tablets helfen unseren Gästen bei der Orientierung im Terminal und sie haben die aktuellen Fluginformationen immer im Blick. Das Projekt ist ein weiterer Baustein unseres Premium Innovation Hub. Durch die Verbindung der digitalen und analogen Welt, wird es einen echten Mehrwert für unsere Reisenden bringen.“

Morten Pankoke, CEO von ITS: „Die Tablets können die Passagiere zu den ausgewählten Geschäften leiten und auf Sonderaktionen hinweisen. Diese werden von Passagieren in der Eile oft übersehen. Aber wenn sie die Angebote auf dem Tablet sehen, können sie mit der Wegbeschreibung die Zeit bis zum Gate besser planen.“