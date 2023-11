Direktverbindung in die indische „Gartenstadt“: Bengaluru neue Destination ab München

Neues Ziel ab München ist die indische Millionenmetropole Bengaluru (ehemals Bangalore). Neben Delhi und Mumbai ist es die dritte Stadt, die Lufthansa seit heute vom Münchner Drehkreuz anfliegt. Take off ist dreimal in der Woche um 11:55 Uhr. Lufthansa Gäste können sich auf eines der modernsten und sparsamsten Langstreckenflugzeuge, den Airbus A350-900, freuen. Bengaluru ist mit über elf Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Indiens und ein Zentrum der Luft- und Raumfahrt, sowie wichtiger IT-Standort des Landes. Aufgrund der vielen Parkanlagen wird das südwestlich gelegene Bengaluru oft als „Gartenstadt“ bezeichnet.

Vor dem Abflug wurde die neue Verbindung mit dem Durchschneiden eines Bandes gefeiert: Eingerahmt von einer Blaskapelle und der Crew der Lufthansa sind (in der Mitte von links) Thomas Kube, Vice President Route and Passenger Development des Münchner Flughafens, Simona Sommer, Bayerische Bierkönigin 2023 sowie Heiko Reitz, CCO Lufthansa Airlines.