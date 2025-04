DIRNDL – Tradition goes Fashion vom 4. April bis 19. Oktober 2025 im tim Augsburg

Augsburg. Für die einen ist es ein freizeitliches Sommerkleid, die anderen nutzen es als Hochzeitsmode oder wieder andere tragen es als Must-Have-Outfit auf dem Volksfest: Das Dirndl. In einer großen Sonderausstellung befasst sich das Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) vom 4. April bis zum 19. Oktober 2025 mit diesem modischen Alleskönner. Titel der Dirndl-Schau: „Tradition goes Fashion“.

tim-Museumsdirektor Dr. Karl Borromäus Murr: „Der Name der Ausstellung ist Programm. Die Besucherinnen und Besucher begeben sich in der opulenten Schau auf einen spannenden modischen Dirndl-Streifzug. Dieser reicht vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf mehr als 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche tauchen sie ein in die wechselvolle Entwicklungsgeschichte des Dirndls, seine Ursprünge, politischen Vereinnahmungen und aufregende Neuinterpretationen.“ Laut Murr gilt das Dirndl als ein weltweiter Markenbotschafter Bayerns. „Es steht einerseits für bayerische Tradition, Geschichte und Handwerkskunst. Andererseits zeigen wir, wie junge Designerinnen und Designer von heute durch beeindruckende Dirndl-Designs und High-FashionModelle völlig neue modische Statements setzen“, so der Museumschef.

Besucher erwarten in der Ausstellung mehr als 100 unterschiedliche Dirndl-Modelle und zahlreiche Accessoires. Neben historischen Kleidern sind unter anderem auch faszinierende Interpretationen von Lola Paltinger, Vivienne Westwood oder Teil einer neu geschaffenen Dirndl-Kollektion der Deutschen Meisterschule für Mode – Designschule München zu bestaunen. Aber auch das originale Dirndl, das Schauspielerin Romy Schneider in ihrer Rolle als Kaiserin Elisabeth von Österreich in den „Sissi“-Filmen der 1950er Jahre trug, ist Teil der Ausstellung. Ebenso ein Dirndl der legendären österreichischen Trapp-Familie, die nach ihrer Auswanderung in die USA dort in den 1940er Jahren als Familien-Chor große Publikumserfolge feierte.

Begleitend zur Ausstellung hat das tim buchbare Gruppenführungen für Erwachsene und spezielle Führungen für Schulklassen im Angebot. Zudem finden an allen geöffneten Sonn- und Feiertagen öffentliche Führungen sowie an ausgewählten Terminen Kuratoren-Führungen statt. Infos und Anmeldungen unter www.timbayern.de

Gruppenführungen für Erwachsene:

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Kosten: 80,- Euro pro Gruppe zzgl. Eintritt (max. 20 Personen pro Gruppe)

Gruppenführungen für Schulklassen ab der 7. Jahrgangsstufe:

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Kosten: 50,- Euro pro Gruppe inkl. Eintritt (max. 20 Personen pro Gruppe)

tim-Buchungszentrale für Führungen:

Telefon (0821) 81001-50 oder buchung@timbayern.de

Öffentliche Führungen an allen geöffneten Sonn- und Feiertagen

Beginn: jeweils 14.00 Uhr / Dauer: ca. 1,5 Stunden

Teilnahmegebühr: 5,- Euro zzgl. Eintritt

Max. 20 Teilnehmer

Bitte vorab anmelden! Telefon (0821) 81001-526 oder kasse@timbayern.de

Eintrittspreise: 6,- Euro; erm. 4,- Euro;

Kombiticket mit tim-Dauerausstellung erhältlich.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Eintritt frei!

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr; montags geschlossen.

Laufzeit der Ausstellung: 4. April bis 19. Oktober 2025

Die Ausstellung im tim beleuchtet das Dirndl als Kleidungsstück in insgesamt zehn Bereichen.

Neun davon hat das tim kuratiert, der zehnte Bereich, das „Dirndl Lab“, ist in einem Gemeinschaftsprojekt mit der Deutschen Meisterschule für Mode – Designschule München entstanden.