DIY-Trend weiter ungebrochen – CREATIVMESSE München begeistert 20.000 Fans

20.000 begeisterte Besucher*innen

Ausprobieren, Mitmachen und Neuheiten testen – zahlreiche Stände überzeugen mit Vorführungen und Workshops

Einhörner sind der Trend der CREATIVMESSE

Save the date – CREATIVMESSE 2018 vom 23. bis 25. Februar

München 26.02.2017 / Die CREATIVMESSE begeisterte am Faschingswochenende wieder zahlreiche DIY-Fans aus Süddeutschland und den angrenzenden Ländern. Der anhaltende DIY-Trend bescherte der Messe einen Ausstellerzuwachs von 40% gegenüber dem Vorjahr: Über 170 Aussteller in drei Hallen boten den Besucher*innen im Münchner MOC eine große Auswahl an Materialien, dutzende Workshops und Vorführungen und schöne handgefertigten Produkte. Stoffe, Garne mit Farbverläufen, Stempel und Scrapbooking-Zubehör – auf Instagram und Facebook wurden bereits am Freitag erste Fotos mit den erstandenen Schätzen gepostet und die große Auswahl auf der CREATIVMESSE gelobt: „Die Leute sind sehr nett, es war nicht zu voll und gut klimatisiert – wir haben viel Geld für Wolle, handgefertigte Stempel, Aufkleber, Bastelmaterial und glutenfreie Kekse ausgegeben“, schrieb eine Besucherin. Auch auf Seiten der Aussteller*innen herrschte Zufriedenheit: „Erfolge müssen gefeiert werden. Die CREATIVMESSE München ist so toll für uns“, postete das Team des Münchner Ladens AHA Effekt am späten Samstagabend.

„Lieber Einhorn als kein Horn“ Einhörner waren auch auf der CREATIVMESSE der große Renner, ob als Bügelmotiv auf individualisierten T-Shirts und Jutebeuteln bei Safuri oder auf handbemalten Sneakers. Der Jahreszeit entsprechend boomte auch Ilsens Osterhasenwerkstatt in Halle 2. Am Stand von Kunst & Kreativ Bastelzirkus wurden mit Nanotinten Einhörner gedruckt, mit Glitzer bestäubt und mit Hilfe einer Textilpresse auf Kissenhüllen fixiert. „Kein Ausschneiden oder mühsames Entgittern von Motiven oder Schriften mehr!“ freute sich eine Besucherin auf Instagram.

CREATIVlounge feiert erfolgreiche Premiere! Auch die Veranstaltungen in der CREATIVlounge, die auf der CREATIVMESSE Premiere feierte, wurden von den Besucher*innen gut angenommen. Am Samstag versammelten sich zahlreiche Kreativblogger aus München und Umgebung auf Einladung der Veranstalter – Networking und über Neuheiten fachsimpeln stand während des Events im Vordergrund.



Selbermachen für Selbermacher Mit Säge und Hammer ein eigenes Piratenboot bauen – die Palettenpiraten in Halle 3 brachten zahlreiche Kinderaugen zum Leuchten. Das Interesse am Sägen, Hämmern und Malen war groß, der Stolz über die fertigen Werke noch größer. „Beeindruckend, was selbst kleine Kinder schon können, wenn man ihnen den Umgang mit Werkzeug zutraut“, so ein Mitarbeiter des iibk Institut für innovative Bildungsprojekte, die die Sonderfläche „Selbermachen für Selbermacher“ betreute.

Im kommenden Jahr findet die CREATIVMESSE vom 23. bis 25. Februar 2018 statt.