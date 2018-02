Django Asül auf dem Pasinger Volksfest 2018

Letzte Patrone – das hört sich wahrlich martialisch an. Aber das Publikum braucht keine kugelsichere Weste, nur gut trainierte Lachmuskeln, um dieses Programm zu überstehen. Der Ausgangspunkt: In einem Zeitungsartikel liest Django Asül, dass das deutsche Volk im Schnitt jedes Jahr einige Tage älter wird. Doch dann dämmert es dem Protagonisten: Selbst wenn der Durchschnittsdeutsche nur einige Tage pro Jahr älter wird, altert Django Asül dennoch pro Jahr gleich ein ganzes Jahr! Auf gut Deutsch: Ihm läuft die Zeit davon! Also geht es darum, die Restlaufzeit sinnvoll zu nutzen. Und so begibt sich der Hauptakteur auf eine Gedankenreise, die ihn alles Mögliche streifen lässt bei dem Versuch, sinnstiftend zu sein. Ausgehend von seinem Mikrokosmos Hengersberg blickt Django Asül auf den Makrokosmos und stellt dabei Fragen vom Hier und Jetzt bis zum Woanders und Früher.

Das Resultat? Letzte Patrone ist eine Ansammlung von Streifschüssen. Ein irrer Mix aus Satire und Volkstheater. Zeitlos, aber aktueller denn je!

Tickets

Der offizielle Vorverkauf der regulären Tickets für 27,00 € inkl. MwSt. und VVK-Gebühr beginnt am Samstag, den 17.02.2017. Die Tickets sind unter www.pasinger-volksfest.de sowie an den folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

Bäckerei Keller, Gräfstraße 68, 81241 München

Parkettbörse Pasing, Bodenseestraße 20, 81241 München

Rollstuhlfahrer können sich für die Veranstaltung unter 089-82000144 sowie info@vollblut-livemarketing.de anmelden.

Veranstaltung

DJANGO ASÜL – LETZTE PATRONE

Datum

Montag, 06. August 2018

Einlass 18:00 Uhr

Beginn 20:00 Uhr

Festzelt

Das Zelt wird für Umbaumaßnahmen tagsüber geschlossen.

Ab 18.00 Uhr bietet die Wirtsfamilie Widmann im Festzelt bayerische Schmankerl und Festbier vom Fass an. Es besteht freie Platzwahl.

Veranstaltungsort

Pasinger Volksfest

Silberdistelstraße

am Max-Planck-Gymnasium

81241 München