dm-drogerie markt eröffnet neuen dm-Markt in Untergiesing

München, 9. Mai 2017. Die Wege für die Kunden im Münchner Stadtteil Untergiesing werden immer kürzer: Am Montag, 15. Mai, öffnen die dm-Mitarbeiter die Türen des neuen Marktes in der Kühbachstraße 3–9. Zu diesem Anlass hat das dm-Team eine außergewöhnliche Spendenaktion organisiert. Für den guten Zweck nimmt Jochen Bendel, Radiomoderator bei Arabella, um 16 Uhr an der dm-Kasse Platz und zieht eine Stunde lang Windeln, Duschgel und Zahnpasta über den Scanner. Seine Einnahmen spenden die dm-Mitarbeiter an den Verein Café Arbeit Alzenau e. V. „Wir freuen uns sehr, das Café Arbeit unterstützen zu können, und hoffen, dass viele Münchner bei der Spendenaktion dabei sind“, sagt dm-Filialleiterin Katja Schulze. „Denn jeder Einkauf erhöht die Spendensumme, die der Unterstützung von Menschen in Not zugutekommt.“ Café Arbeit Alzenau e. V. wurde im Mai 2014 gegründet, um das schon seit 2005 bestehende Café Arbeit zu erhalten. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, seine Projekte und vielfältigen Angebote für hilfsbedürftige Menschen langfristig zu sichern.

Willkommens-Rabatt, Gewinnspiel und Kinder-Schminken Zum Einstand hat das dm-Team neben der Spendenaktion auch zahlreiche weitere Aktionen für die Kunden vorbereitet: Am Eröffnungstag ist ein Luftballon-Modellierer im Markt zu Gast und formt bunte Figuren für die Kinder. Zudem servieren die dm-Mitarbeiter erfrischende Säfte von dmBio. Wer möchte, kann sich von einem Schnellzeichner eine lustige Karikatur anfertigen lassen. Am Dienstag, 16. Mai, haben Kundinnen die Möglichkeit, sich ein typgerechtes 5-MinutenMake-up schminken zu lassen. Eine Haar-Stylistin gibt am Mittwoch, 17. Mai, Tipps zum Thema „Haare“ und zeigt, wie man in wenigen Minuten schöne Frisuren zaubert. Abschließend verwandelt am Donnerstag, 18. Mai, ein Profi die Jüngsten in fantasievolle Fabelwesen und wilde Piraten. Bis einschließlich Samstag, 20. Mai 2017, erhalten alle Kunden zehn Prozent Willkommens-Rabatt auf ihre Einkäufe. Und wer beim Eröffnungsgewinnspiel mitmacht, hat die Chance auf ein Elektrofahrrad im Wert von 2.200 Euro und auf eine Digital-Kamera im Wert von rund 210 Euro. Die Teilnahmekarten liegen im dm-Markt in der Kühbachstraße 3–9 aus und können dort bis Dienstag, 30. Mai 2017, abgegeben werden.

Familienfreundlich einkaufen und große Auswahl an der Kosmetiktheke Das entspannte Einkaufen im dm-Markt in der Pilgersheimer Straße beginnt bereits mit den vielen kostenlosen Parkplätzen direkt vor der Tür und dem stufenlosen Eingang. Breite Gänge machen den Aufenthalt auch mit Kinderwagen angenehm. Ein Blickfang ist die hell und freundlich gestaltete dm-Kinderwelt. Dort finden Eltern neben Babynahrung, Pflegeprodukten und entwicklungsfördernden Spielwaren auch Kinderkleidung bis Größe 104 und Accessoires. Im dm-Markt gibt es auch einen Wickeltisch. Bei Bedarf können Eltern ihre Kinder dort mit frischen Windeln versorgen und die dm-Pflegeprodukte kostenfrei nutzen.Viel Abwechslung bietet zudem die 21 Meter lange Kosmetiktheke. Das umfangreiche dm-Schönheitssortiment hält für jeden Geschmack das Passende bereit – von modernen Make-up-Produkten über hochwertige Pflegelinien bis hin zur besonders hautverträglichen Naturkosmetik. Neben den bekannten Markenartikeln finden Kunden im Pflege- und Kosmetikbereich auch eine Vielzahl von dm-Qualitätsmarken wie Balea, trend It Up oder alverde Naturkosmetik.