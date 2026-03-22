Dominik Krause zum Oberbürgermeister gewählt

München hat sich für einen politischen Neubeginn entschieden. Mit Dominik Krause wird erstmals ein Grüner Oberbürgermeister einer deutschen Millionenstadt – ein historischer Moment für die Stadt und weit darüber hinaus. Dieses Ergebnis ist Ausdruck eines klaren Wunsches nach Aufbruch, neuem Stil und entschlossenem Handeln.

Dominik Krause: „Ich bin überwältigt von diesem Ergebnis und von dem großen Vertrauen, das mir die Münchnerinnen und Münchner geschenkt haben. Dafür meinen herzlichen Dank!

Die Stadt hat sich heute für einen Aufbruch entschieden und einen neuen politischen Kurs. Das macht mich überglücklich, aber auch demütig. Ich werde ab Tag 1 meiner Amtszeit versuchen, die Erwartungen zu erfüllen. München steht vor großen Herausforderungen, die ein Oberbürgermeister nicht allein lösen kann. Ich lade deshalb alle demokratischen Kräfte im Rathaus ein, gemeinsam mit mir für eine gute Zukunft in unserer Stadt zu arbeiten. Meine Tür wird immer allen offen stehen, die München voranbringen möchten. Ich werde ein Oberbürgermeister für alle Menschen in unserer Stadt sein. Besonders wichtig ist mir, dass München eine soziale, zukunftsgewandte und weltoffene Stadt bleibt. Ich will bewahren, was München ausmacht, und gleichzeitig die notwendige Modernisierung unserer Stadt in Angriff nehmen. So ein Erfolg ist immer Teamwork, deshalb gilt mein größter Dank allen Wahlkämpfer*innen, die in den letzten beiden Wochen ein Maß an persönlichem Einsatz gezeigt haben, das seinesgleichen sucht in 47 Jahren Grüner Parteigeschichte in München. Mein Dank gilt ganz besonders Dieter Reiter für den fairen und immer anständigen Wahlkampf.“

Svenja Jarchow, Vorsitzende der Münchner Grünen:

„München schreibt Geschichte. Zum ersten Mal wird ein Grüner Oberbürgermeister einer Millionenstadt in Deutschland – das ist mehr als ein Wahlsieg, das ist der Beginn einer neuen Ära für unsere Stadt. Dominik Krause hat mit seiner Art, Politik zu machen, unglaublich viele Menschen erreicht und überzeugt. Er steht für einen neuen Stil: zugewandt, lösungsorientiert und mit dem klaren Willen, München voranzubringen.

Jetzt beginnt die Krause-Ära – und wir sind überzeugt, dass er diese Stadt prägen wird. Er nimmt dieses Vertrauen mit Dankbarkeit und Demut an und wird Oberbürgermeister für alle Münchner*innen sein. Dieser Aufbruch gehört der ganzen Stadt.“

Florian Siekmann, Vorsitzender der Münchner Grünen:

„München hat sich in einem fairen Wettstreit entschieden, die eigene Zukunft kraftvoll in die Hand zu nehmen – Weltstadt mit Herz eben. Dominik Krause wird als Oberbürgermeister die großen Herausforderungen entschlossen anpacken und einen neuen Teamgeist ins Rathaus bringen – gemeinsam mit der Verwaltung wird er mehr ermöglichen für alle Menschen in München.

Dieser Erfolg ist vor allem das Ergebnis eines außergewöhnlichen Wahlkampfs. Tausende Ehrenamtliche haben mit unglaublichem Einsatz dieses Ergebnis ermöglicht – ihnen gilt unser tiefster Dank. Ab Tag 1 wird Dominik anpacken, aber genauso auch zuhören. München steht vor einer Amtszeit des starken Miteinanders und entschlossenen Vorangehens.“