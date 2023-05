Doppel-Meister! – So lief die FC Bayern-Party auf dem Marienplatz

Ein unglaubliches Wochenende liegt hinter dem FC Bayern! Nach einem dramatischen letzten Spieltag in der Bundesliga sicherten sich die Herren des deutschen Rekordmeisters am Samstag zunächst die nicht mehr für möglich gehaltene 11. Meisterschaft in Folge. Am Sonntag gelang dann den FCB-Frauen im letzten Saisonspiel mit einem 11:1-Kantersieg der entscheidende Schritt zum Titel. Anschließend stieg die große Doppel-Meister-Party! Erst feierten die beiden Teams am FC Bayern Campus gemeinsam ihre Triumphe, danach ging es weiter in die Münchner Innenstadt zum offiziellen Empfang von Oberbürgermeister Dieter Reiter im Rathaus. Im Anschluss bejubelten tausende Bayern-Fans die Spielerinnen und Spieler auf dem Marienplatz.

14:00 Uhr: Meisterliche Unterstützung für die FCB-Frauen

Nach dem Titelgewinn am Samstag unterstützte das gesamte Herren-Team die FCB-Frauen am Sonntag bei ihrem Saisonfinale am FC Bayern Campus gegen Turbine Potsdam. Die Münchnerinnen benötigten einen Sieg, um die fünfte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte einzufahren.



15:50 Uhr: FCB-Frauen eilen mit Kantersieg zum Titel

Was für ein Spiel! Die FCB-Frauen ließen gegen Potsdam mal so gar nichts anbrennen. Mit 11:1 gewannen die Münchnerinnen, feierten den höchsten Liga-Sieg in der Vereinsgeschichte und bejubelten somit den Titelgewinn.

18:00 Uhr: Empfang von Oberbürgermeister Dieter Reiter

Bevor es raus auf den Balkon ging, stand für die Bayern der offizielle Meister-Empfang durch Oberbürgermeister Dieter Reiter auf dem Programm. „Ich möchte der Stadt für die Unterstützung danken. Ohne die Stadt München wäre all das nicht möglich. Ich hoffe, wir zahlen es zurück. Besonders mit Bildern wie heute, wo die Frauen durch den Männer-Spalier zur Schalen-Übergabe gehen – das sind wundervolle Bilder“, sagte Präsident Herbert Hainer. Reiter meinte: „Solch ein Wochenende habe ich noch nicht erlebt. Die deutsche Meisterschaft wird bei den Herren und Frauen jeweils am letzten Spieltag entschieden – das ist etwas Besonderes.“