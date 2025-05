Doppelschlag: Stiftl übernimmt Spöckmeier und Paulaner Festzelt

Doppelschlag für Lorenz Stiftl: Ab 2026 übernimmt er nicht nur das Paulaner-Festzelt auf dem Oktoberfest, sondern auch das Traditionswirtshaus Zum Spöckmeier am Münchner Marienplatz. Das gab die Paulaner Brauerei am Mittwoch am Nockherberg bekannt. Gemeinsam mit seiner Frau Christine sprach Stiftl von der „schönsten geschäftlichen Nachricht“ seines Lebens.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren