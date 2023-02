Dorint Hotel München/Garching offiziell eröffnet

Green Square Concept konsequent umgesetzt

Das 66. Hotel der Dorint Gruppe in Garching bei München mit 207 Zimmern und Apartments ist heute (1. Februar 2023) in Anwesenheit der Dorint Geschäftsführung und vieler bekannter Persönlichkeiten aus Show, Sport und Wirtschaft offiziell eröffnet worden. General Managerin Elisa Kiem hat zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Garching, Dr. Dietmar Gruchmann und Leopold Prinz von Bayern bei der Eröffnungs-Zeremonie mit dem Durchschneiden des Bandes das neu errichtete Vier-Sterne-Superior Hotel auf dem Business Campus München : Garching für die ersten Gäste freigegeben. Als erste VIP-Gäste hat die Direktorin die Münchner Ski-Legende Christa Kinshofer und Schauspieler Ralf Bauer begrüßt. Ralf Bauer hatte zuvor mit Dorint COO Bettina Schütt, im Rahmen des neuen Green Square-Konzeptes der Dorint Gruppe und dem Vertreter der Eigentümer, Michael Blaschek (Geschäftsführer DV Immobilien Management GmbH) einen Baum vor dem Hotel gepflanzt. Im Anschluss an den offiziellen Eröffnungsakt hat Dorint Markenbotschafter und Moderator Ingolf Lück im Rahmen einer Talkrunde alle Projektverantwortlichen interviewt. Weitere prominente Gäste waren RTL-Moderator Werner Schulze-Erdel und Joel Beckenbauer.

Top Lage

„Wir freuen uns, endlich wieder an diesem für uns strategisch wichtigen „Standort München“ vertreten zu sein“, freut sich Dorint Geschäftsführer Jörg T. Böckeler. Der Business Campus München : Garching ist durch die hervorragende Verkehrsanbindung zur Münchner City, zur Messe, zum Flughafen und zur Allianz Arena für Geschäftsreisende und Individualreisende gleichermaßen attraktiv“, ergänzt Direktorin Elisa Kiem.

Die Business Campus Management GmbH hat gemeinsam mit dem zur DV Immobilien Gruppe gehörenden Planungsbüro DV Plan GmbH ganze Arbeit geleistet. Das Konzept des neuen Dorint Hotels in Garching wertet den gesamten Standort Business-Campus noch einmal weiter auf. „Hier hat auf jeden Fall ein First-Class-Hotel wie dieses Dorint gefehlt“, so der Geschäftsführer der DV Immobilien Management GmbH, Michael Blaschek. „Die konstruktive Zusammenarbeit der letzten Monate hat gezeigt, dass die engagierte General Managerin Elisa Kiem gemeinsam mit ihrem 50-köpfigen Team dieses neue, moderne und designorientierte Haus hier erfolgreich positionieren wird“, so Blaschek weiter.

Wirtshaus „Josef’s“ – ein Magnet

Das neue Business-Hotel in zentraler Lage – zwischen Flughafen und Allianz Arena vor den Toren der Bayerischen Metropole – bietet alle Annehmlichkeiten, die Geschäftsreisende und Individualreisende gleichermaßen schätzen: großzügige Zimmer in modernem Design, mit ruhigen Farben, ausreichend Tagungskapazitäten, abwechslungsreiche Gastronomie mit regionalem Bezug und natürlich den sympathischen, kompetenten Service der Dorint #HotelHelden.

„Das Konferenz- und Tagungszentrum des neuen Dorint Hotels München für bis zu 235 Gäste ist nicht nur eine perfekte Ergänzung für den Campus, sondern für den ganzen Großraum München“, ist sich Elisa Kiem sicher. Unser Wirtshaus „Josef’s“ – unter Leitung von F&B Managerin Helen Pöschke-Heilmeier ist zudem ein Magnet für die vielen Beschäftigten rund um unser Dorint Hotel München/Garching.“ Küchenchef Markus Biber und seine Crew sorgen in diesem gemütlichen Lokal mit Schwemme täglich von 11.30 bis 14.00 Uhr und abends von 17.30 bis 21.30 Uhr für ein bodenständiges, aber dennoch hochwertiges Speisen-Angebot, das deutlich regional und saisonal inspiriert ist.

Ein echtes Highlight ist die Dachterrasse im fünften Stock des Neubaus, mit der Rooftop & Bar „Rosi‘s“. Von hier aus kann man bei leckeren Drinks und Snacks einen Blick auf die nahen Alpen werfen.

Green Square Concept

„Ich lege die Führung unseres neuen Flaggschiffs, hier im Großraum München, in die bewährten Hände der engagierten Direktorin Elisa Kiem. Denn ich bin davon überzeugt, dass sie für das neueste Haus unseres Konzerns eine Erfolgsgeschichte schreiben wird“, so Dorint COO Bettina Schütt. „Nicht zuletzt auch, weil hier unsere Nachhaltigkeits-Philosophie nicht nur implementiert ist, sondern bereits gelebt wird.“

Auf dem Business-Campus wird Nachhaltigkeit im Sinne von CO2-Neutralität großgeschrieben, wovon auch das Dorint Hotel zukünftig profitieren wird.

Für die Gäste wird die nachhaltige Kosmetik „Olive Care“ aus Pumpspendern mit Nachfüll-Kanistern bereitgestellt. Die Zimmer sind mit nachhaltiger Bett- und Frotteewäsche ausgestattet. Das Housekeeping nutzt ausschließlich nachhaltig zertifizierte Reinigungsmittel, die Produkte sind frei von Mikroplastik und werden in 100% recycelbaren Verpackungen geliefert. Selbstverständlich wird es auch den Bio-Fairtrade Kaffee und Kakao, der im Rahmen einer Partnerschaft von der Firma Darboven geliefert wird, geben. Wie die meisten der Dorint & Hotels & Resorts und Essential by Dorint-Häuser wird das neue Dorint in Garching noch in diesem Jahr auf Nachhaltigkeit überprüft und zertifiziert.

So finden Sie das Dorint Hotel München/Garching >>

www.dorint.com