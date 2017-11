DORO gastiert am 6.12.2017 im Münchner Backstage auf der „Strong & Proud Tour 2017“

„All we are! All we are, we are […]!“ – Klingelt es? Genau: die Metal Queen DORO begibt sich ab November 2017 wieder auf Tournee! Wer sich über ihr Live-Album „STRONG & PROUD – 30 Years Of Rock And Metal“ freute, der kann das Set jetzt nochmal live erleben, denn keine Heimanlage oder Mattscheibe kann die gewaltige Energie einer DORO PESCH so übertragen, wie es hautnah möglich ist! Im Zuge dessen tourt die 52-jährige Rockröhre mit ihrer Liveband ab Herbst quer durch Europa.

Im Laufe der Jahre hat sich DORO den Titel „Metal Queen“ redlich verdient – mit ihrer Band WARLOCK stieß die gebürtige Düsseldorferin in den 1980ern erstmals in internationale Gefilde vor. Schon bald etablierte sie sich als Ikone und umkämpftes Ausnahmetalent, schrieb Hymnen, die das heutige Bild des Heavy Metal prägen und ausmachen.

So kehrt DORO im Rahmen ihrer Tournee am 06.12.2017 auch ins Backstage München zurück, um das Werk zum Erzittern zu bringen. Wer dieses Highlight nicht verpassen will, der sollte sich schnell um Tickets bemühen!

Die Düsseldorferin wird dabei sicher auch einige Songs ihres am 27.10. Erschienen deutschsprachigen Albums zum Besten geben!