Downunder Fest 2025 – Rückblick auf den zweiten Tag

Nach dem heißen Auftakt am Freitag zeigte sich das Wetter am Samstag von seiner angenehmeren Seite – nicht zu heiß und ohne Feiertagstrubel. Schon früh am Vormittag füllte sich der Rindermarkt mit Gästen, die in entspannter Atmosphäre den zweiten Festivaltag genossen.

Das musikalische Programm war vielfältig und sorgte für ausgelassene Stimmung:

11:00 Uhr – Disbanded eröffneten den Tag mit energiegeladenen Klängen.

12:30 Uhr – Lucy Gallant begeisterte mit ihrer ausdrucksstarken Stimme.

13:30 & 15:00 Uhr – Wolfi brachte gleich zweimal Stimmung auf die Bühne.

16:30 & 18:00 Uhr – Jolly Heap überzeugten mit Spielfreude und ansteckendem Groove.

19:30 & 20:45 Uhr – The Prowlers setzten mit zwei fulminanten Auftritten den musikalischen Höhepunkt des Abends.

Ein weiteres Highlight war der Auftritt der Waltzing Matildas, Europas führender Bush Dancing-Truppe, die traditionelle australische Tänze auf die Bühne brachte und das Publikum zum Mitmachen animierte.

Was für ein Highlight! Die Waltzing Matildas, Europas einzige und damit zugleich führende Bush-Dance-Truppe, haben beim Downunder Fest eindrucksvoll gezeigt, was in ihnen steckt. Mit Schwung und guter Laune begeisterten sie das Publikum – und ja, man darf sie wohl ohne Weiteres die Besten nennen, schließlich gibt es in Europa keine vergleichbare Gruppe.

Viele fragten sich zuvor: „Was ist eigentlich Australian Bush Dancing?“

Die Antwort lieferten die Matildas gleich mit: Ein Tanzstil, der ursprünglich aus Europa stammt, von Siedlern nach Australien gebracht wurde und dort das ganze Land im Sturm eroberte – bis tief ins Outback hinein. Er lebt von einfachen, schwungvollen Schritten, die man sogar mit einem Drink in der einen und dem Partner in der anderen Hand problemlos tanzen kann.

Auch kulinarisch und kulturell bot der zweite Tag wieder beste „Downunder“-Stimmung – mit Guinness, Paulaner und dem australischen Coopers Bier, das nach strengem Reinheitsgebot gebraut wird. Dazu präsentierten sich Sponsoren wie Travel Essence, Ned Kelly’s, Bunnings und Budgy Smugglers, die das Festival unterstützen.

Am heutigen Sonntag geht es mit dem großen Finale weiter:

11:00 Uhr – The Funeral Band

12:00 Uhr – Wolfi

13:45 & 15:00 Uhr – Paul Daly Band

17:15 & 18:45 Uhr – The Downunder Birds

Bis 20 Uhr erwarten die Besucher noch einmal mitreißende Konzerte, kulinarische Genüsse und ein buntes Kulturprogramm.

Weitere Informationen: downunderfest.de