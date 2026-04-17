Dr. Christian Scharpf eröffnet mit zwei Schlägen das Jubiläums-Frühlingsfest 2026

Beim 60. Münchner Frühlingsfest 2026 wurde die Theresienwiese einmal mehr zum Treffpunkt für Tradition, Geselligkeit und Frühlingsfreude. Den feierlichen Auftakt bildete der festliche Einzug am frühen Nachmittag, der an der Alten Kongresshalle beziehungsweise am Verkehrsmuseum begann. Bereits gegen 14:30 Uhr versammelten sich dort Brauereien, Musikkapellen und Schausteller, die die Besucher in entspannter Atmosphäre traditionell mit einem ersten Freibier willkommen hießen.

Anschließend setzte sich der farbenprächtige Festzug in Bewegung: festlich geschmückte Brauereigespanne, aufwendig gestaltete Prunkwagen der Schausteller und Trachtenträger zogen gemeinsam Richtung Theresienwiese und sorgten für ein eindrucksvolles Bild. Dort angekommen, wurde das Jubiläums-Frühlingsfest offiziell eröffnet: Schirmherr Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft sowie Wiesn-Chef, zapfte um Punkt 16:00 Uhr im Hippodrom mit nur zwei Schlägen das erste Fass Bier an und gab damit den Startschuss für drei Wochen Volksfeststimmung.

Vom 17. April bis zum 10. Mai 2026 feiert das traditionsreiche Frühlingsfest sein 60. Jubiläum und markiert damit den Auftakt der Münchner Freiluftsaison. Mehr als 110 Schaustellerfamilien bieten ein abwechslungsreiches Programm für Besucher jeden Alters. Zu den besonderen Attraktionen zählen spektakuläre Fahrgeschäfte wie „Skyfall“ und das Oktoberfest-Riesenrad der Firma Willenborg, die einen beeindruckenden Blick über die Stadt ermöglichen. Auch Klassiker und Publikumslieblinge wie „Heidi – The Coaster“, der „Break Dance“ von Alexander Goetzke oder „Top Spin No. 1“ und „Parkour“ sorgen für Nervenkitzel. Für Familien und Kinder stehen liebevoll gestaltete Angebote wie „Rund um den Tegernsee“ sowie zahlreiche Kinderkarussells bereit.

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Nach einer Pause sind in diesem Jahr mehrere Highlights zurückgekehrt, darunter „Skyfall“, „Heidi – The Coaster“, „Techno Power“ sowie weitere beliebte Fahrgeschäfte. Neben dem abwechslungsreichen Unterhaltungsangebot überzeugt das Frühlingsfest auch kulinarisch: Von herzhaften Schmankerln bis hin zu süßen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas geboten. Auch vegetarische und vegane Angebote sind inzwischen fester Bestandteil des vielfältigen Speisenangebots.

Das Münchner Frühlingsfest 2026 zeigt sich damit zum 60. Jubiläum in Bestform – als lebendiges, traditionsbewusstes und zugleich modernes Volksfest, das den Frühling in der Stadt auf besonders stimmungsvolle Weise einläutet.