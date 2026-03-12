Dr. Michael Möller zum „Ehrenbotschafter des Münchner Bieres“ ernannt

Verabschiedung von Dr. Michael Möller – Ein prägendes Kapitel der Münchner Brauwirtschaft geht zu Ende

„Der Verein Münchener Brauereien e.V. verabschiedete Herrn Dr. Michael Möller im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Gaststätte Harlachinger Jagdschlössl. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Brauwirtschaft, Stadtgesellschaft und Politik würdigten dabei das jahrzehntelange Wirken des scheidenden Direktors der Brauerei Staatliches Hofbräu München.

Mit dem Ausscheiden von Dr. Michael Möller nach 25 Jahren an der Spitze des Hofbräus endet eine Ära, die nicht nur das traditionsreiche Staatsbrauhaus, sondern die gesamte Münchner Brauwirtschaft nachhaltig geprägt hat. In seiner Funktion verstand es Dr. Möller, das Hofbräu und damit Münchner Bier als internationales Aushängeschild Münchens weiterzuentwickeln und zugleich fest in der Stadt und ihrer Brautradition zu verankern.

Der Erste Vorsitzende des Vereins Münchener Brauereien, Dr. Martin Leibhard, hob in seiner Ansprache insbesondere Dr. Michael Möllers Rolle als verlässlicher, konstruktiver und weitsichtiger Partner innerhalb des Vereins hervor. Stets habe er die gemeinsamen Interessen der Münchner Brauereien im Blick gehabt und sich für ein geschlossenes Auftreten der Branche eingesetzt, im Bewusstsein, dass die Stärke des Münchner Bieres im Miteinander liege.

Ein besonderer Schwerpunkt seines Wirkens lag auf dem Oktoberfestbier. Als Schaufenster des Münchner Bieres in die Welt stehe es für höchste handwerkliche Qualität, Authentizität und gelebte Tradition. Dr. Möller setzte sich mit Nachdruck für klare Standards, Qualitätssicherung und den Schutz dieser weltweit einzigartigen Besonderheit ein. Zugleich bewies er Weitblick bei Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Rohstoffsicherung, Nachwuchsförderung und internationaler Positionierung.

Auch aus Sicht der Landeshauptstadt München wurde Dr. Michael Möllers Relevanz für den Wirtschaftsstandort vom Referenten für Arbeit und Wirtschaft, Herrn Dr. Christian Scharpf, gewürdigt. Unter seiner Leitung entwickelte sich Hofbräu München zu einem modernen, leistungsfähigen Unternehmen, das wirtschaftlichen Erfolg, Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden und nachhaltiges Handeln überzeugend miteinander verband. Als wichtiger Arbeitgeber, touristischer Botschafter und zentraler Akteur auf dem Oktoberfest prägte das Hofbräu unter seiner Führung maßgeblich die internationale Wahrnehmung Münchens.

Als Zeichen der Anerkennung für seine herausragenden Verdienste wurde Dr. Michael Möller im Rahmen der Veranstaltung geehrt und zum Ehrenbotschafter des Münchner Bieres ernannt. Aus den Händen des Geschäftsführers Andreas Maisberger wurde ihm die Ehrenurkunde und die goldene Verdienstnadel überreicht.

Der Verein Münchener Brauereien e.V. dankt Dr. Michael Möller herzlich für sein langjähriges Engagement, seine Kollegialität und seinen nachhaltigen Beitrag zur Stärkung und Reputation des Münchner Bieres. Man könne sich glücklich schätzen, in Dr. Möller auch künftig einen gewichtigen Fürsprecher und Repräsentanten des Münchner Bieres zu haben. Für den kommenden Lebensabschnitt wurden ihm Gesundheit, Zufriedenheit und viele genussvolle Momente bei einem Münchner Bier gewünscht, in dem Wissen, bleibende Spuren in der Geschichte der Münchner Brauwirtschaft hinterlassen zu haben.“