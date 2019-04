Drehstart für ENKEL FÜR ANFÄNGER

Achtung: Lachfalten-Alarm! Derzeit finden in Köln die Dreharbeiten zu ENKEL FÜR ANFÄNGER statt, für den Maren Kroymann („Der Junge muss an die frische Luft“), Heiner Lauterbach („Willkommen bei den Hartmanns“) und Barbara Sukowa („Hannah Arendt“) in den wohlverdienten Un-Ruhestand gehen. Und dafür tragen u.a. Palina Rojinski („Willkommen bei den Hartmanns“), Tim Oliver Schultz („Club der roten Bänder“) und Julius Weckauf („Der Junge muss an die frische Luft“) die Verantwortung. Wolfgang Groos („Kalte Füße“, „Die Vampirschwestern“) inszeniert diesen herausragend besetzten Clash der Generationen mit herrlich unkorrektem Dialogwitz. Die Dreharbeiten finden bis Ende Mai in Nordrhein-Westfalen statt.

ENKEL FÜR ANFÄNGER wird produziert von der Claussen+Putz Filmproduktion, in Koproduktion mit STUDIOCANAL Film, ARD Degeto und Bayerischer Rundfunk. Der Film wird gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, den FilmFernsehFonds Bayern, die Filmförderungsanstalt (FFA), die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und den Deutschen Filmförderfonds. Den Weltvertrieb hat STUDIOCANAL übernommen.

Werbung / Anzeige

ENKEL FÜR ANFÄNGER – Regie: Wolfgang Groos, Drehbuch: Robert Löhr, mit: Maren Kroymann, Heiner Lauterbach, Barbara Sukowa, Dominic Raacke, Günther Maria Halmer, Lavinia Wilson, Palina Rojinski, Paula Kalenberg, Tim Oliver Schultz, Julius Weckauf u.v.a.

KINOSTART: 19. MÄRZ 2020 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL

Zum Inhalt :

Auf Nordic Walking und Senioren-Kurse an der Uni haben die Rentner Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Paten-Oma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Großelternschaft. Im Handumdrehen haben sie zwei „lebhafte“ Paten-Enkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Lego-Steine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene: hyperaktive Patchwork-Geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern und alleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen inklusive…

Ruhestand? Noch lange nicht! In ENKEL FÜR ANFÄNGER finden drei Rentner als „Leihoma“ und „Leihopa“ ihre neue Bestimmung und starten damit unverhofft in die turbulenteste und erfüllteste Zeit ihres Lebens. Regisseur Wolfgang Groos („Kalte Füße“, „Die Vampirschwestern“) stellt für seine hochpointierte Komödie ein unschlagbares Ensemble zusammen: Allen voran Maren Kroymann („Der Junge muss an die frische Luft“, „Wendy – Der Film“), Barbara Sukowa („Hannah Arendt“, „Atomic Blonde“) und Heiner Lauterbach („Willkommen bei den Hartmanns“, „Wir sind die Neuen“) mit höchster Treffsicherheit an der Seniorenfront. Das Trio Infernale muss es mit ebenso rhetorisch versierten Gegenspielern aus den Kategorien spießig, pubertär und rotzfrech aufnehmen – verkörpert u.a. von Günther Maria Halmer („Der Polizist und das Mädchen“), Dominic Raacke („Südstadt“), Lavinia Wilson („Deutschland 86“), Palina Rojinski („Willkommen bei den Hartmanns“), Paula Kalenberg („Kokowääh 2“), Tim Oliver Schultz („Club der roten Bänder“, „Heilstätten“), Julius Weckauf („Der Junge muss an die frische Luft“) und Maya Lauterbach („Zwei Männer und ein Baby“). Nach mehreren erfolgreichen gemeinsamen Kinoprojekten arbeitet Wolfgang Groos abermals mit der Claussen+Putz Filmproduktion zusammen und nach der Verwechslungskomödie „Kalte Füße“ bereits zum zweiten Mal mit Heiner Lauterbach. Das Drehbuch zu ENKEL FÜR ANFÄNGER stammt von Wort- und Komödien-Profi Robert Löhr, der für „Das Institut – Oase des Scheiterns“ als bester Drehbuchautor einer Serie mit dem Bayerischen Fernsehpreis 2018 ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus erhielt „Das Institut – Oase des Scheiterns“ den Deutschen Comedypreis 2018 für die Beste Innovation.