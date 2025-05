Drehstart für SHAUN THE SHEEP: THE BEAST OF MOSSY BOTTOM (OT)

Aardman und STUDIOCANAL freuen sich, den Drehstart des dritten Films über den Weltstar Shaun das Schaf anzukündigen. SHAUN THE SHEEP: THE BEAST OF MOSSY BOTTOM (OT) ist der dritte Stop-Motion-Animationsfilm der weltweit beliebten Marke aus dem Hause Aardman und markiert nach dem weltweiten Erfolg von „Shaun das Schaf – Der Film“, „Shaun das Schaf – Der Film: Ufo-Alarm“ und „Early Man“ die vierte Zusammenarbeit mit STUDIOCANAL. STUDIOCANAL startet den weltweiten Verkauf jetzt auf dem Filmmarkt der Internationalen Filmfestspielen in Cannes.

Im neuen Kinofilm steht zur Freude für Shaun und die Bewohner der „Mossy Bottom“-Farm Halloween vor der Tür. Nur leider zerstört der tollpatschige Farmer kurz vor dem Fest den Kürbisgarten der Schafherde und es liegt nun an Shaun, dafür eine Lösung zu finden! Als Shaun daraufhin zum verrückten Wissenschaftler mutiert, der Farmer urplötzlich verschwunden ist und obendrein noch ein Ungeheuer in den Wäldern von Mossingham umherstreift, ist das Chaos perfekt und alle bereit für ein unheimlich aufregendes, neues Abenteuer!

Shaun das Schaf, gehört zu einer der erfolgreichsten Marken von Aardman. Die Serie wird seit Jahren weltweit in über 170 Ländern ausgestrahlt; in diesem Jahr wird die siebte Staffel gesendet. Der erste Spielfilm über Shaun das Schaf, wurde mehrfach preisgekrönt: unter anderem mit einen Academy Award für den besten animierten Spielfilm und mit einem BAFTA. Er gilt als einer der erfolgreichsten Animationsfilme des Jahres 2015. Der zweite Film „Shaun das Schaf – Der Film: Ufo-Alarm“ wurde ebenfalls für den Academy Award und den BAFTA nominiert. 2021 veröffentlichte Aardman mit „Shaun das Schaf – Die Weihnachtsmission“ ein halbstündiges Kurzfilm-Special, welches den International Emmy gewann.

Sarah Cox (Chief Creative Director bei Aardman) sagt: „Shaun das Schaf gehört zu einer der ikonischen Film-Figuren, die von Alt und Jung auf der ganzen Welt geliebt wird. In unserem neuen Animationsfilm bringen wir familienfreundliche Unterhaltung in einem nur leicht-gruseligen Halloween-Abenteuer auf die Kinoleinwand. Freut euch auf zerplatzte Kürbisse, ulkig-angehauchte Wissenschaft und ein wildes, haariges Ungeheuer, das in Mossy Bottom umherstreift – alles mit dem typisch-fröhlichen Humor der Schaf-Herde.“

Anna Marsh (CEO von STUDIOCANAL, Deputy CEO von CANAL+ und Chief Content Officer von CANAL+) und Ron Halpern (EVP Global Production bei STUDIOCANAL) ergänzen: „Wir freuen uns sehr über die Entstehung von SHAUN THE SHEEP: THE BEAST OF MOSSY BOTTOM (OT) und dem damit verbundenen weltweiten Verkauf in Cannes. Wir sind überaus stolz darauf, Shaun das Schaf als Must-See-Film für Kinobesucher auf der ganzen Welt etabliert zu haben. In diesem Teil des Film-Franchise können wir mit Halloween als verlockendem thematischen Aufhänger, viel Spannung und Überraschungen, gewürzt mit einem Funken Wissenschaft, sowie alten und neuen Figuren aufwarten. Wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr über dieses heiß-erwartete Familienvergnügen zu enthüllen. Wieder mit Aardman zusammenzuarbeiten und für Shauns Comeback auf der großen Leinwand zu sorgen, ist für uns eine riesige Freude.“

Aardman, das mehrfach preisgekrönte unabhängige Animationsstudio, arbeitet mit STUDIOCANAL außerhalb von UK als Partner. SKY ist als britischer Vertriebspartner bestätigt und wird den Film in den Kinos und auf SKY Cinema veröffentlichen.

SHAUN THE SHEEP: THE BEAST OF MOSSY BOTTOM (OT) folgt dem jüngsten Erfolg von Aardman mit „Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln“, das zur letzten Weihnachtszeit im britischen Fernsehen Zuschauerrekorde brach und zum meistgesehenen Animationsfilm seit Beginn der Zuschaueraufzeichnungen im Jahr 2002 in Großbritannien wurde. Der Film wurde mit zwei BAFTAs für die beste Animation und den besten Kinder- und Familienfilm ausgezeichnet sowie für einen Oscar als bester animierter Spielfilm nominiert. Damit besitzt Aardman insgesamt 17 BAFTAs und vier Academy Awards.

SHAUN THE SHEEP: THE BEAST OF MOSSY BOTTOM (OT) wird von Mark Burton („Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln“, „Paddington in Peru“, „Shaun das Schaf – Der Film“) und Giles Pilbrow („Horrible Histories“, “Shaun das Schaf – Die Weihnachtsmission“) geschrieben. Regie werden Steve Cox („Shaun das Schaf – Die Weihnachtsmission“) und Matthew Walker („Lloyd of the Flies“) führen. Richard Beek („Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln“) fungiert als Produzent; Nick Park, Peter Lord, Carla Shelley und Sarah Cox als Studio Executive Producers.