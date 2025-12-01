Drei Hallen für Vollgas-Action! – Die IMOT punktet 2026 mit sattem Upgrade

Nach drei erfolgreichen Jahren in München-Riem geht die IMOT – Internationale Motorrad Ausstellung in die nächste Runde und setzt vom 20. bis 22. Februar 2026 mit der 33. Ausgabe und einer dritten Halle neue Maßstäbe. Die neue IMOT-Arena wird zum Hotspot für spektakuläre Shows und packende Fahr-Aktionen. Zusätzlich werden im moderierten IMOT-Forum spannende Highlights präsentiert. Beide Neuheiten sorgen für ein Entertainment-Level, das Motorrad-Fans begeistert. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch Kombi-Tickets, die kostenfreien Eintritt zur zeitgleich ausgerichteten Freizeitmesse f.re.e und den Münchner Auto Tagen bieten. Erhältlich sind sie ab 1. Dezember 2025 zu vergünstigten Online-Preisen auf www.imot.de/tickets – rechtzeitig, um Motorrad-Fans ein tolles Weihnachtsgeschenk zu machen.

Als größte Zweiradmesse Süddeutschlands erweitert die Münchner IMOT ihr bewährtes Konzept 2026 deutlich: Die Besucher erwartet ein vielseitiges und packendes Programm mit starken Motorrad-Neuheiten für die kommende Saison, innovativem Zubehör und beeindruckenden Performances in einer zusätzlichen Halle. Die IMOT-Arena geht als brandneues Konzept an den Start und verspricht spektakuläre Hingucker für Fans von actionreichen Fahrvorstellungen. Ebenfalls neu: das IMOT-Forum – ein moderierter Treffpunkt, an dem Angebote und Themen rund ums Zweirad präsentiert und diskutiert werden. Alle drei IMOT-Hallen sind auch dieses Jahr wieder am besten über den Messeingang Nord zu erreichen.

„2026 erhöhen wir den Unterhaltungsfaktor deutlich“, erklärt IMOT-Geschäftsführerin Petra Zahradka. „Dabei bleiben wir uns treu, bringen weiterhin die wichtigen Bikes für die neue Saison und ein breites Verkaufsangebot an Zubehör und Motorradreisen nach München. Dieses Programm bauen wir jetzt mit der IMOT-Arena und dem IMOT-Forum aus. Zwei echte Neuerungen, die für alle unsere Besucher was zu bieten haben.“

120.000 Gäste konnte die IMOT beim letzten Mal zusammen mit ihrer Partnermesse f.re.e begrüßen. Durch diese erfolgreiche Zusammenarbeit wird das Publikum nicht nur größer, sondern auch vielfältiger. IMOT-Arena und IMOT-Forum setzen hier an: Zum einen entspannt sich durch die größere Fläche die Platzsituation zu Spitzenbesuchszeiten, zum anderen gibt es mehr zu sehen. Bike-Fans, die keine Neuanschaffung planen und möglichst viel Probe sitzen wollen, kommen so noch mehr auf ihre Kosten.

„Motorrad-Neuheiten live zu erleben und selbst aufzusteigen bleibt aber unser großer Mehrwert. Der Erfolg der letzten Jahre hat unseren Ausstellern bestätigt, dass die IMOT einer der wichtigsten Treffpunkte für die deutschsprachige Motorrad-Community ist“, so Zahradka. „Darum freue ich mich besonders, dass bereits viele wichtige Hersteller und spannende Sondershows ihr Kommen angekündigt haben. Bikerinnen und Biker sollten sich das nicht entgehen lassen. Ein Tipp: Wer clever ist, sichert sich sein Ticket online. Das ist nicht nur stressfrei, sondern spart auch bares Geld, denn im Online-Shop profitieren Besucher von einem Preisvorteil gegenüber der Tageskasse.“

Digitale Tickets gibt es ab dem 1. Dezember 2025 auf www.imot.de/tickets. Sie kosten 17 Euro für Erwachsene, ermäßigt 13 Euro. Ein Nachmittagsticket ist bereits für 9 Euro erhältlich, Youngster-Tickets für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren für 8 Euro. Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Eintritt. Alle Tickets gelten für einmaligen Zutritt im Messezeitraum, der Besuch der zeitgleich ausgerichteten Messe f.re.e und der Münchner Auto Tage ist enthalten. Außerdem können Käufer durch einen Klick bei der Online-Bestellung an einem Gewinnspiel teilnehmen und sich mit etwas Glück eine Airbagweste iXS IPRO 1.0 und eine sechsmonatige Mitgliedschaft für die In&box von In&motion sichern.

Alle weiteren Infos zur kommenden IMOT gibt’s auf www.imot.de.