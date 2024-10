Drei Jahre Gasteig HP8 – Erfolgreiche Zwischenlösung

Im Oktober 2021 wurde der Gasteig HP8 eröffnet. Zu seinem dritten Geburtstag präsentieren die Münchner Philharmoniker ein immersives Konzerterlebnis.



Drei Jahre nach seiner Eröffnung ist Münchens Kulturzentrum Gasteig HP8 viel mehr als ein Provisorium. „Über 1200 Veranstaltungen pro Jahr sprechen für sich“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Die Isarphilharmonie wird von Publikum und Musikstars aus der ganzen Welt als Konzertsaal geliebt. Und die Halle E ist ein wunderbarer Ort für spannende Formate und für Begegnungen. Ein Interim schafft Raum für Experimente. Diese Möglichkeit, neue Wege zu gehen und Dinge auszuprobieren, ist unglaublich bereichernd.“

Eine der ersten neuen Ideen, die im Gasteig HP8 erfolgreich umgesetzt wurden, war die Open Library der Münchner Stadtbibliothek in der denkmalgeschützten Industriehalle: Dort kann man 365 Tage im Jahr von 7 bis 23 Uhr lesen, lernen, Musik machen, Filme schauen und vieles mehr.

Die Halle E hat sich in den letzten drei Jahren tatsächlich zu einer Spielwiese für Experimente entwickelt. Einmal im Monat ist sie zum Beispiel Tanzfläche für bis zu tausend Salsa-Fans, regelmäßig Treffpunkt für Mitmach-Singaktionen, immer mal wieder Bühne für Theater- und Performance-Projekte und Galerie für Kunstausstellungen wie das Kafka-Projekt der Münchner Volkshochschule. Auch als Austragungsort für Blumenschmuck-Wettbewerbe und Musikfestivals und als roter Teppich für die Eröffnung des Münchner Filmfests hat sie sich bewährt.

Zum dritten Geburtstag des Gasteig HP8 starten die Münchner Philharmoniker ein neues akustisches Experiment. Am 9. Oktober um 20.30 Uhr präsentieren sie die Klanginstallation „Grand Vibe Station“ in der Halle E. Musiker*innen der Münchner Philharmoniker stehen in kleinen Kammermusikformationen verteilt hinter der Bar und auf den Stufen des Cafés. Es erklingt Musik von Mozart, Steve Reich und den Beatles, und das Publikum bewegt sich dazu frei im Raum.

Das immersive Konzerterlebnis nach einem Konzept des ehemaligen Bratschisten der Münchner Philharmoniker Gunter Pretzel und unter der Leitung des jungen aufstrebenden Dirigenten Oscar Jockel hat einen berühmten Namenspatron – die Grand Central Station im Herzen New Yorks. Genau wie in dem Bahnhof der US-Metropole ist bei der „Grand Vibe Station“ der Münchner Philharmoniker alles in Bewegung: Über großformatige Videoprojektionen bewegen sich die Noten in der ganzen Halle E. Und wie im Straßenleben New Yorks tauchen mitten unter den Anwesenden immer wieder kleine Ensembles auf und lassen Konzertbesucher*innen buchstäblich zu Passant*innen werden.

Münchner Philharmoniker: „Grand Vibe Station“

Mittwoch, 9. Oktober 2024, 20:30 Uhr

Halle E

Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8

81379 München