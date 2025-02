Drei Jahre Krieg: München weiter an der Seite der Ukraine

Seit mittlerweile drei Jahren leiden die Ukrainerinnen und Ukrainer unter dem brutalen russischen Angriffskrieg. Am kommenden Montag, dem dritten Jahrestag der russischen Invasion, steht auch München wieder im Zeichen der Solidarität mit den Menschen in dem überfallenen Land, insbesondere in der Partnerstadt Kyiv. Vor dem Rathaus, das seit drei Jahren mit der ukrainischen Flagge geschmückt ist, findet um 17 Uhr die Kundgebung „Gemeinsam gegen den Krieg“ statt. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter hat in einem Schreiben an den Bürgermeister der Partnerstadt Kyiv, Vitali Klitschko, nochmals die Solidarität Münchens bekundet:

„Am Montag, 24. Februar, jährt sich die Invasion russischer Truppen in der Ukraine zum dritten Mal – ein trauriger Jahrestag, der uns alle an das unermessliche Leid erinnert, das die ukrainische Bevölkerung in diesen drei Jahren ertragen musste.

Drei Jahre Krieg, in denen unzählige Menschen in unserer Partnerstadt Kyiv und in der gesamten Ukraine ihr Leben verloren haben, verletzt oder traumatisiert wurden und gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Die Zerstörung in vielen Städten und Regionen ist erschütternd, und die Auswirkungen dieses Konflikts sind in jeder Facette des Lebens spürbar. Es ist unerträglich, dass dieser Krieg weiterhin andauert. Er muss endlich ein Ende finden! Vor dem Hintergrund dieser tragischen Ereignisse ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir als internationale Gemeinschaft zusammenstehen und uns unermüdlich für eine Beendigung des Konflikts einsetzen. Wir werden weiterhin Unterstützung leisten, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Lieber Vitali, ich hatte es Dir schon bei unserem Treffen in München mitgeteilt und möchte hiermit erneut im Namen aller Münchnerinnen und Münchner und auch des Münchner Stadtrats betonen, dass wir uns sehnlichst Frieden für Euch und Euer Land wünschen. Wir sind fest entschlossen, auch künftig aktiv für Frieden und Freiheit einzutreten. Wir stehen weiterhin fest an Eurer Seite und senden Euch Kraft und Hoffnung in diesen schweren Zeiten.“

Hilfe für die Partnerstadt Kyiv

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs unterstützt München ihre Partnerstadt Kyiv. Verschiedenste Hilfsleistungen von Lebensmitteln und Medizinprodukten über Kleidung und Schlafsäcke bis hin zu benötigten Fahrzeugen wurden seitdem in die ukrainische Stadt geliefert. Mit dazu beigetragen haben auch die großzügigen Spenden aus der Bevölkerung. OB Reiter bittet die Münchnerinnen und Münchner nochmals, in ihrer Hilfsbereitschaft nicht nachzulassen und weiter für die Unterstützung der Menschen in Münchens Partnerstadt zu spenden: „Kyiv braucht auch weiterhin unsere Hilfe. Ich bitte Sie deshalb ganz herzlich mitzuhelfen, damit wir unsere Partnerstadt unterstützen und das Leid der Menschen mildern können.“

Die Nummer des städtischen Spendenkontos lautet:

Landeshauptstadt München

IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00

Verwendungszweck „Solidarität Ukraine“