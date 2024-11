Drei Pkw in Brand – Sendling-Westpark

Am Samstagmittag geriet ein Pkw in der Siegenburger Straße in Brand, wodurch zwei weitere Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Der Besitzer eines BMW bemerkte beim Starten seines Fahrzeugs einen lauten Knall, gefolgt von einer Rauchentwicklung. Geistesgegenwärtig alarmierte er die Feuerwehr. Während er hilflos zusehen musste, griffen die Flammen schnell auf zwei daneben geparkte Autos über.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen kurz darauf ein und begannen umgehend mit der Brandbekämpfung mittels C-Strahlrohr. Innerhalb weniger Minuten war das Feuer gelöscht, doch der Schaden war erheblich.

Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Brand schwer beschädigt, bis hin zum Totalschaden. Verletze Personen waren zum Glück nicht zu beklagen.