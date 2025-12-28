Drei Punkte an der Elbe – Red Bull München gewinnt in Dresden

DRE – RBM 2:5 | Hager: „Ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns“

Der EHC Red Bull München gewann am 33. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 bei den Dresdner Eislöwen mit 5:2 (0:0|3:1|2:1). Durch die Tore von Jeremy McKenna, Chris DeSousa (2), Patrick Hager, der sein 100. DEL-Tor im Münchner Trikot erzielte, und Philipp Krening sicherte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David drei Punkte. Die Partie fand vor 4.412 Zuschauern in der JOYNEXT Arena statt. Am Dienstag (30. Dezember | 19:30 Uhr) empfangen die Red Bulls im ausverkauften SAP Garden die Augsburger Panther zu ihrem letzten Duell des Jahres 2025.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten zielstrebig ins Spiel und brachten sich einige Male in gute Abschlusspositionen. Nach 14 Minuten verzeichneten die Münchner 11:0 Torschüsse, doch Dresdens Torhüter Juho Olkinuora präsentierte sich in ausgezeichneter Form. Da er seinen Kasten, ebenso wie Münchens Simon Wolf, 20 Minuten lang sauber halten konnte, stand es zur ersten Pause 0:0.

Das änderte sich im Mittelabschnitt schnell: In der 22. Minute traf McKenna aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Red Bulls. Nach weiteren Gelegenheiten erhöhte DeSousa für die überlegenen Münchner auf 2:0 (32.). Kurz vor Drittelende verkürzten die Eislöwen durch C.J. Suess im Powerplay auf 1:2 (38.). Doch der Pausenstand nach 40 Minuten lautete 3:1 für die Gäste, nachdem Hager einen Traumpass von Ville Pokka zu seinem 100. DEL-Tor für München verwertet hatte (40.). Mit 274 Punkten ist der Kapitän zudem jetzt Münchens zweitbester DEL-Scorer aller Zeiten.

Im Schlussabschnitt schnürte DeSousa nach 44 Minuten einen Doppelpack und stellte auf 4:1 für den viermaligen deutschen Meister. Zurücklehnen durften sich die Red Bulls trotzdem nicht, denn Rourke Chartier sorgte mit seinem 2:4 noch einmal für Dresdner Hoffnungen (51.). Dreieinhalb Minuten vor Schluss nahmen die Sachsen ihren Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Die Münchner verteidigten ihren Vorsprung jedoch souverän und feierten nach Krenings Schuss ins leere Eislöwen-Tor einen 5:2-Erfolg.

Patrick Hager:

„Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und zur richtigen Zeit unsere Chancen genutzt. Wir spielen schnörkellos und arbeiten sehr gut zusammen.“

Tore:

0:1 | 21:10 | Jeremy McKenna

0:2 | 31:59 | Chris DeSousa

1:2 | 37:59 | C.J. Suess

1:3 | 39:18 | Patrick Hager

1:4 | 43:32 | Chris DeSousa

2:4 | 50:25 | Rourke Chartier

2:5 | 59:48 | Philipp Krening

Zuschauer:

4.412