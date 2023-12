Drei Punkte zu Weihnachten: Red Bulls bezwingen Iserlohn

RBM – IEC 3:2 | Hager: „Mussten eine Schippe drauflegen“

Der EHC Red Bull München hat sich im letzten Spiel vor Heiligabend drei Punkte gesichert. Die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm gewann gegen die Iserlohn Roosters mit 3:2 (1:0|0:1|2:1). Vor 4.791 Zuschauern im Olympia-Eisstadion trafen Chris DeSousa, Patrick Hager und Jonathon Blum für den deutschen Meister, der damit den fünften Heimsieg in Folge feierte.

Spielverlauf

Die Red Bulls waren von Beginn an spielbestimmend, doch Iserlohn verteidigte zunächst konsequent. Nach einer Tempoerhöhung nahm dann auch der Druck auf das Tor der Gäste zu. Andreas Jenike rückte in den Mittelpunkt und verhinderte mit einer Glanzparade gegen Maximilian Kastner die Münchner Führung (10.). Wenig später war der Roosters-Schlussmann allerdings chancenlos: DeSousa tauchte nach einem Traumpass von Trevor Parkes frei vor dem Kasten auf und erzielte das 1:0 (13.). Kurz vor der Drittelpause erspielte sich Iserlohn im Powerplay erste Chancen auf den Ausgleich, doch an Mathias Niederberger war kein Vorbeikommen.

Auch im Mittelabschnitt erwischten die Red Bulls den besseren Start, ehe Iserlohn mutiger wurde. Das Duell nun offener mit Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Roosters-Stürmer Sven Ziegler zum Ausgleich (28.). In Überzahl hatte Eric Cornel sogar die Gästeführung auf dem Schläger, sein Schuss klatschte aber ans Lattenkreuz (36.). So blieb es beim 1:1 nach 40 Minuten.

Nach dem letzten Seitenwechsel erhöhten die Red Bulls die Schlagzahl. In der 45. Minute belohnte Hager den Meister mit seinem Überzahl-Treffer zum 2:1. München verteidigte im Anschluss offensiv, von den Roosters war wenig zu sehen. Und dennoch meldeten sich die Gäste erneut zurück: Cedric Schiemenz schloss einen Konter zum 2:2 ab (50.). Beide Teams spielten nun auf drei Punkte. Spannung pur am Oberwiesenfeld. Die Entscheidung fiel 101 Sekunden vor der Schlusssirene: Blum traf aus dem Handgelenk zum 3:2 und sicherte den Red Bulls damit den fünften Heimsieg in Folge.

Patrick Hager:

„Wir hatten genügend Chancen, das zweite Tor nachzulegen. Dann haben wir den Faden verloren. Am Schluss mussten wir eine Schippe drauflegen. Wir sind froh, dass wir uns so die drei Punkte gesichert haben.“

Tore:

1:0 | 12:56 | Chris DeSousa

1:1 | 27:36 | Sven Ziegler

2:1 | 44:30 | Patrick Hager

2:2 | 49:40 | Cedric Schiemenz

3:2 | 58:19 | Jonathon Blum

Zuschauer:

4.791