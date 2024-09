Drei Punkte zum DEL-Start: Red Bulls gewinnen in Iserlohn

IEC – RBM 5:7 | Rieder: „Drei Punkte zum Start sind super“

Der EHC Red Bull München ist erfolgreich in die PENNY DEL-Saison 2024/25 gestartet. Am ersten Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm bei den Iserlohn Roosters mit 7:5 (3:0|0:3|4:2). Chris DeSousa (2), Markus Eisenschmid, Andreas Eder, Yasin Ehliz, Jakob Weber und Taro Hirose trafen vor 4.967 Zuschauern für den viermaligen deutschen Meister, der am Sonntag (14:00 Uhr) bei den Löwen Frankfurt erneut auswärts gefordert ist.

Spielverlauf

Die Red Bulls erwischten einen Traumstart, denn Eisenschmid zielte bereits nach 126 Sekunden genau in den Winkel zur Führung. Die Vorarbeit kam von DEL-Neuling Hirose. Nur drei Minuten später erhöhte Eder mit einem Gewaltschuss auf 2:0 (6.). Die spielfreudigen Münchner kombinierten sich zu weiteren Chancen, doch sowohl der Pfosten nach einem Schuss von Veit Oswald (7.) als auch Roosters-Torhüter Andreas Jenike retteten für die Gastgeber. Als Iserlohn in den Schlussminuten des ersten Drittels am Anschlusstreffer arbeitete, legte Ehliz auf der Gegenseite eiskalt das 3:0 nach (20.).

Im Mittelabschnitt meldeten sich die Roosters zurück. Zunächst verkürzte Sven Ziegler (22.), ehe Branden Troock nur 27 Sekunden später den Iserlohner Doppelschlag perfekt machte (23.). Das Duell wurde hitziger, die Powerplay-Formationen beider Teams durften sich nun mehrere Male zeigen. Ehliz setzte den Puck in Münchner Überzahl ans Gestänge (25.), doch auch Iserlohn hatte Chancen. Eine davon verwertete Michael Dal Colle eine Sekunde vor der zweiten Drittelpause zum 3:3-Ausgleich.

Im Schlussabschnitt überschlugen sich die Ereignisse. München überstand zunächst eine lange Unterzahl ohne weiteren Gegentreffer und schlug dann zum vierten Mal zu: Hirose zog ab und von DeSousa prallte der Puck ins Tor (45.). Die Führung hielt allerdings nicht lange, denn Iserlohn glich in Überzahl durch Shane Gersich erneut aus (47.). Vier Minuten später verwandelte Tyler Boland einen Penalty zur erstmaligen Roosters-Führung (51.) – 5:4. Diese egalisierte Weber mit seinem ersten Treffer im deutschen Oberhaus (55.). Eine halbe Minute später feierte auch Hirose seine Torpremiere – und brachte damit München zurück auf die Siegerstraße. Bis in die Schlussminute blieb es spannend. Da machte DeSousa mit seinem Empty-Net-Tor zum 7:5 den Deckel drauf.

Tobias Rieder:

„Drei Punkte zum Start sind super. Aber es war ein wildes Spiel. Wir haben zu viele Strafzeiten genommen und sie so zurück ins Spiel kommen lassen. Das sollte uns in den nächsten Spielen nicht mehr passieren.“

Tore:

0:1 | 02:06 | Markus Eisenschmid

0:2 | 05:04 | Andreas Eder

0:3 | 19:08 | Yasin Ehliz

1:3 | 21:43 | Sven Ziegler

2:3 | 22:10 | Branden Troock

3:3 | 39:59 | Michael Dal Colle

3:4 | 44:39 | Chris DeSousa

4:4 | 46:49 | Shane Gersich

5:4 | 50:01 | Tyler Boland

5:5 | 54:19 | Jakob Weber

5:6 | 54:47 | Taro Hirose

5:7 | 59:34 | Chris DeSousa

Zuschauer:

4.967