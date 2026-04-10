Drei Tatverdächtige nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch in Unterföhring festgenommen

Am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 02:30 Uhr, teilte ein aufmerksamer Zeuge dem Polizeinotruf 110 drei verdächtige Personen an einem Zigarettenautomaten mit. Der Zeuge gab zudem an, bereits Geräusche eines Winkelschleifers gehört zu haben.

Eine Vielzahl von Polizeistreifen begab sich zum Tatort. Dort konnten durch die Polizeibeamten frische Spuren eines Winkelschleifers an dem Zigarettenautomaten festgestellt werden.

Im Rahmen der Fahndung gelang es zudem, einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Außerdem wurde im Umfeld passendes Werkzeug aufgefunden und sichergestellt. Im weiteren Verlauf der Fahndung, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten schließlich zwei weiteren Tatverdächtige hinter einer Hecke festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Alle drei Tatverdächtigen im Alter von 16 Jahren, alle deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitzen in München und Landkreis München, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.