Drei Tatverdächtigen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus festgenommen

Am Samstag, 08.11.2025, gegen 17:30 Uhr, beobachteten zivile Polizeibeamte drei verdächtige Personen, die über die Umfriedung eines Grundstücks stiegen und sich anschließend zur Terrassentür des Hauses begaben. Dort hebelten sie die Tür auf und betraten das Gebäude.

Beim Verlassen des Hauses wurden die drei Männer von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen, einen 29-jährigen und einen 31-jährigen chilenischen Staatsangehörigen, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte bei den Männern entwendeter Schmuck aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages werden sie zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 der Münchner Kriminalpolizei.