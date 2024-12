Drei Verletzte bei nächtlichem Verkehrsunfall in Giesing

Am Donnerstag Nacht ist es in Giesing zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw sind aus bisher ungeklärter Ursache frontal zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken transportiert werden.

Zwei weitere Insassen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht und konnten nach der Unfallaufnahme selbstständig den Heimweg antreten.

Die Feuerwehr München sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten. Darüber hinaus wurde wegen ausgelaufener Betriebsstoffe der Brandschutz sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Eine Aussage zur Schadenhöhe kann seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.