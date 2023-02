Dreierpack von Ehliz: Red Bulls gewinnen wildes Derby in Nürnberg

NIT – RBM 3:6 | Ehliz: „Ein hartes Stück Arbeit“

Red Bull München hat sich in einem packenden Derby bei den Nürnberg Ice Tigers mit 6:3 (2:0|1:2|3:1) durchgesetzt. Yasin Ehliz erzielte vor 7.133 Zuschauern einen Dreierpack, Andreas Eder traf doppelt. Außerdem erfolgreich für den Spitzenreiter der PENNY DEL war Maximilian Kastner.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten mit Debütant Emil Johansson in das Derby. Es dauerte acht Minuten, bis der schwedische Neuzugang erstmals jubeln durfte: Ehliz verwertete die Vorarbeit von Zach Redmond zum 1:0. Der Tabellenführer danach klar überlegen und in der 18. Minute erneut erfolgreich. Eder erhöhte mit einem präzisen Schuss im Powerplay auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt wendete sich das Blatt zunächst, denn die Ice Tigers setzten offensive Akzente und meldeten sich mit einem Doppelschlag zurück: Gregor MacLeod verkürzte im Powerplay (25.), ehe Dane Fox nur 29 Sekunden später das 2:2 nachlegte (26.). Danny aus den Birken im Tor der Red Bulls verhinderte wenige Minuten später einen weiteren Nürnberger Treffer (29.). Kurz darauf bremste eine Strafzeit die Gastgeber aus – und wieder war Eder im Powerplay zur Stelle (32.). Der Stürmer sorgte mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag für eine knappe Münchner Führung nach 40 Minuten.

Die Ice Tigers gaben sich aber nicht geschlagen. Aus den Birken war im Schlussabschnitt wieder häufiger gefordert und in der 48. Minute chancenlos gegen den Schuss von Dennis Lobach. Es ging hin und her, beide Teams im Vorwärtsgang. Aber erneut legten die Red Bulls durch Ehliz (55.) vor – 4:3. In der Schlussphase drängte Nürnberg in Powerplay mit dem zusätzlichen Feldspieler auf den Ausgleich, doch die Tore fielen auf der anderen Seite: Kastner (59.) und Dreierpacker Ehliz (60.) stellten mit ihren Empty-Net-Treffern auf 6:3 und machten damit den Deckel drauf.

Yasin Ehliz:

„Es war ein hartes Stück Arbeit. Die vielen Strafen haben uns den Rhythmus genommen, am Ende des Tages sind wir aber glücklich über die drei Punkte.“

Tore:

0:1 | 07:23 | Yasin Ehliz

0:2 | 17:12 | Andreas Eder

1:2 | 24:33 | Gregor MacLeod

2:2 | 25:02 | Dane Fox

2:3 | 31:02 | Andreas Eder

3:3 | 47:51 | Dennis Lobach

3:4 | 54:19 | Yasin Ehliz

3:5 | 58:33 | Maximilian Kastner

3:6 | 59:20 | Yasin Ehliz

Zuschauer:

7.133