Dreister Handydiebstahl – Kameraaufzeichnungen zeigen Unbekannten als Täter

Eine schnelle Auswertung der Videoaufzeichnungen bei der Bundespolizei konnten einer Irakerin, deren iPhone bisher zwar nicht wiederbeschaffen, Dank der Bilder aus der Videoauswertung hoffen die Ermittler jedoch, dem bislang unbekannten Täter auf die Spur zu kommen.

Die 44-jährige Irakerin, die im Landkreis München wohnhaft ist, wurde am 2. Januar auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof vorstellig und meldete den Diebstahl ihres iPhone 13. Gegen 13:15 Uhr befand sie sich auf der Rolltreppe am nördlichen Bahnhofsausgang, als ihr jemand das Telefon aus der Jackentasche zog. Die Frau bemerkte das Fehlen unmittelbar im Anschluss, konnte jedoch keine Verdächtigen ausfindig machen. Eine unverzüglich durchgeführte Auswertung der Videoaufzeichnungen vom Rolltreppenbereich brachte Bilder eines Tatverdächtigen zu Tage. Der Mann mit Jeans, schwarzem Pullover und hellgrauen Rucksack verließ den Hauptbahnhof direkt nach der Tat in nördliche Richtung. Der Wert des Telefons beläuft sich auf ca. 1300 Euro. Die Bundespolizei versucht nun zunächst über polizeiinterne Fahndungsmaßnahmen den Täter zu ermitteln.

Hinweis der Bundespolizei: Verwahren Sie Wertsachen unterwegs stets in geschlossenen Taschen. Taschendiebe nutzen das Gedränge an Bahnhöfen um unentdeckt zuzuschlagen.

Weitere Infos zu Vorgehensweisen und Tricks der Taschendiebe finden sich unter: www.stop-pickpockets.eu .