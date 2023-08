Dreister Raub am Hauptbahnhof – Frauen reißt Mann die Halskette ab und flüchtet

Am Montag, 14.08.2023, gegen 19:00 Uhr, befand sich ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München zusammen mit einer 26-jährigen männlichen Begleitung mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich des Bahnhofsplatzes. Sie wurden von zwei unbekannten Damen angesprochen. Plötzlich riss einer der Damen dem 32-Jährigen seine Halskette vom Hals und schlug ihn in das Gesicht. Anschließend entfernten sich die beiden Frauen in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief erfolglos.

Der 32-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 35 Jahre alt, schwarze schulterlange Rastafrisur, schlanke Körperstatur

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Postbank und des Bahnhofplatzes (Hauptbahnhof) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.