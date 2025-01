Dritter Auswärtssieg in Serie: Red Bull München gewinnt bei den Kölner Haien

KEC – RBM 2:3

Der EHC Red Bull München siegte am 41. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 bei den Kölner Haien mit 3:2 (2:0|0:0|1:2). Vor 17.773 Zuschauern in der LANXESS arena erzielten Yasin Ehliz, Filip Varejcka und Chris DeSousa die Tore für die Mannschaft von Trainer Don Jackson, die ihren dritten Auswärtssieg in Folge einfuhr.

Spielverlauf

Beide Mannschaften starteten sehr kontrolliert in die Partie. Es gab zunächst nur wenige Torgelegenheiten. In der achten Minute brachte Ehliz die aktiveren Red Bulls mit 1:0 in Führung. Auch danach blieb München gefährlicher als Köln und Varejcka erhöhte folgerichtig zum 2:0-Pausenstand (16.).

Im Mittelabschnitt agierten die Red Bulls von Beginn an sehr druckvoll, die Haie kamen selten vor das Tor von Mathias Niederberger. Ein Treffer fiel jedoch trotz einiger Münchner Möglichkeiten nicht, sodass es auch nach 40 Minuten 2:0 für die Gäste stand.

In den beiden ersten Minuten des Schlussabschnitts mussten die Red Bulls mit einem Mann weniger auf dem Eis auskommen: Josh Currie verkürzte für Köln auf 1:2 (42.). Die Teams lieferten sich nun ein ausgeglichenes Match. Niederberger parierte mehrmals sehr gut, doch zwölf Sekunden vor dem Ende musste er die von Justin Schütz abgefälschte Scheibe passieren lassen. Zur Overtime kam es aber nicht: 0,2 Sekunden vor der Sirene traf DeSousa zum 3:2-Sieg für den EHC Red Bull München.

Tore:

0:1 | 07:19 | Yasin Ehliz

0:2 | 15:01 | Filip Varejcka

1:2 | 41:04 | Josh Currie

2:2 | 59:48 | Justin Schütz

2:3 | 59:59 | Chris DeSousa

Zuschauer:

17.773