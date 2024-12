Dritter Sieg in Serie: Red Bull München gewinnt auch bei der Düsseldorfer EG

Der EHC Red Bull München siegte am 26. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 bei der Düsseldorfer EG deutlich mit 8:0 (3:0|3:0|2:0). Vor 7.869 Zuschauern im PSD Bank Dome erzielten Chris DeSousa (2), Yasin Ehliz (2), Andreas Eder, Nicolas Krämmer, Maximilian Daubner und Taro Hirose die Tore für die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser, die ihren dritten Sieg in Serie und den neunten Erfolg im zwölften Auswärtsmatch feierte. Mathias Niederberger fuhr zudem seinen dritten Shutout in dieser Saison ein.

Spielverlauf

Die Red Bulls überzeugten von Beginn an mit konsequenter Defensivarbeit und landeten zudem mit schnellem Umschaltspiel die erste offensive Pointe: Eder schob in der dritten Minute nach Querpass von Daubner zum 1:0 ein. Der viermalige deutsche Meister blieb danach am Drücker. Rund elf Minuten nach dem Führungstreffer erhöhte erst DeSousa nach langem Pass von Hirose auf 2:0, dann durfte Krämmer nach Videobeweis das 3:0 für München und sein 100. DEL-Tor bejubeln (16.). Mit dieser klaren Gästeführung begaben sich beide Teams nach 20 Minuten in die Kabine.

Nach der Pause agierten die Münchner weiter konzentriert und blieben effektiv: Ehliz wurde in der 24. Minute perfekt freigespielt und traf aus kurzer Distanz zum 4:0. Auch in der Folge ließ die Kombinationsfreude der Mannschaft von Trainer Kaltenhauser nicht nach. Daubner erzielte in der 27. Minute das 5:0. Die DEG wechselte daraufhin den Goalie, Nikita Quapp ersetzte Henrik Haukeland. Den 6:0-Pausenstand für die Red Bulls durch DeSousa (39.) konnte Quapp aber nicht verhindern.

Ein ähnliches Bild im Schlussabschnitt: München spielte weiter munter nach vorne und kam durch Hirose (46.) zum siebten Tor an diesem Abend. Den Schlusspunkt setzte Ehliz (56.), der allein vor Quapp noch seinen zweiten Treffer zum 8:0-Endstand nachlegte.

Mathias Niederberger:

„Wir haben uns trotz der klaren Führung immer auf uns konzentriert, weil wir über 60 Minuten durchgehend fokussiert spielen wollten. Das ist uns gegen die DEG sehr gut gelungen. Unsere konsequente Defensive ist die Basis dafür, um dann erfolgreich nach vorne zu stürmen.“

Tore:

0:1 | 02:43 | Andreas Eder

0:2 | 13:08 | Chris DeSousa

0:3 | 15:27 | Nicolas Krämmer

0:4 | 23:36 | Yasin Ehliz

0:5 | 26:46 | Maximilian Daubner

0:6 | 38:10 | Chris DeSousa

0:7 | 45:12 | Taro Hirose

0:8 | 55:37 | Yasin Ehliz

Zuschauer:

7.869