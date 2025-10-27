Dritter Sieg in Serie: Red Bull München setzt sich zu Hause auch gegen Schwenningen durch

RBM – SWW 5:4 | Hirose: „Haben unser Spiel heute durchgezogen

Der EHC Red Bull München siegte am 14. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die Schwenninger Wild Wings mit 5:4 (1:3|1:0|3:1). Dank der Tore von Ville Pokka, Tobias Rieder, Ryan Murphy, Adam Brooks und Taro Hirose holte die Mannschaft von Trainer Oliver David vor 10.472 Zuschauern im SAP Garden drei Punkte und den dritten Erfolg hintereinander. Nach drei Heimspielen treten die Red Bulls am Dienstag (28. Oktober | 19:30 Uhr) bei den Grizzlys Wolfsburg wieder auswärts an.

Spielverlauf

Die ersten Offensivaktionen der Partie gehörten den Red Bulls. Entsprechend gingen die Gastgeber in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Pokka traf genau in den Torwinkel. Auch danach setzten die Münchner Schwenningen weiter unter Druck, Gäste-Goalie Michael Bitzer hatte alle Hände voll zu tun. Doch die nächsten Treffer gelangen den Wild Wings: Erst glich Daniel O’Regan im Powerplay zum 1:1 aus (12.), dann glückte Alexander Karachun das 2:1 (15.). Und kurz vor Drittelende durfte O’Regan sein zweites Tor zum 3:1-Pausenstand bejubeln (20.).

Im Mittelabschnitt präsentierte sich München sofort wieder so schwungvoll und dominant wie zu Beginn des Spiels. Bis der Anschlusstreffer fiel, dauerte es allerdings bis zur 30. Minute. Da verkürzte Rieder in Überzahl für die Red Bulls. Kurz darauf überstand der viermalige deutsche Meister fünf Minuten in Unterzahl schadlos und ging schließlich mit einem 2:3-Rückstand in die zweite Pause.

Diesen Rückstand egalisierte Murphy im Schlussabschnitt schnell von der blauen Linie aus mit seinem ersten DEL-Tor (42.). Die Münchner setzten jetzt entschlossen nach und erspielten sich reichlich Chancen. Eine davon nutzte Brooks zum 4:3 für die Red Bulls (49.) und 3:33 Minuten später erhöhte Hirose auf 5:3 (53.). In der 57. Minute ließ Zach Senyshyn mit dem 4:5 noch einmal Schwenninger Hoffnungen keimen. Aber der EHC Red Bull München ließ nichts mehr anbrennen und sicherte sich den dritten Heimdreier hintereinander.

Taro Hirose:

„Wir haben unser Spiel durchgezogen, immer an unseren Plan geglaubt und uns auch durch die Rückschläge nicht davon abbringen lassen. Nachdem Chris DeSousa raus war, hat unser Coach super umgestellt.“

Tore:

1:0 | 05:27 | Ville Pokka

1:1 | 11:37 | Daniel O’Regan

1:2 | 14:31 | Alexander Karachun

1:3 | 19:40 | Daniel O’Regan

2:3 | 30:00 | Tobias Rieder

3:3 | 41:24 | Ryan Murphy

4:3 | 48:53 | Adam Brooks

5:3 | 52:26 | Taro Hirose

5:4 | 56:36 | Zach Senyshyn

Zuschauer:

10.472