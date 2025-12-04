Drohne über dem Christkindlmarkt am Marienplatz – Verstoß gegen das Luftverkehrsgesetz

Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 11:20 Uhr, entdeckten zivile Polizeibeamte eine Drohne über dem Christkindlmarkt am Marienplatz. Als Piloten konnten die Polizeibeamten einen 45-Jährigen mit griechischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland feststellen und kontrollieren.

Nachdem der 45-Jährige keinerlei Genehmigungen vorweisen konnte, wurde dieser wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Luftverkehrsgesetz angezeigt und nach Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wieder entlassen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Bitte beachten Sie bei der Benutzung von Drohnen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen vor allem hinsichtlich Überflüge von Veranstaltungen oder Menschenansammlungen.