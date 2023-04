Dultsaison 2023 startet am 29. April

Dultsaison 2023 startet mit der Auer Maidult

Die Maidult in der Au lädt von Samstag, 29. April, bis Sonntag, 7. Mai, zum urtypischen Münchner Frühlingsvergnügen ein. 254 Geschäfte bieten Produkte und Waren zum Verkauf an; Kettenflieger, Schiffschaukel und mehr lassen die Herzen höher schlagen. Veranstalter der Auer Dult ist das Referat für Arbeit und Wirtschaft. Am 29. April, 11 Uhr, eröffnet Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft und Dultleiter, die Auer-Dult-Saison 2023. Die Verkaufszeiten der Maidult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind täglich von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner: „Endlich ist wieder Dult in der Au. Hier werden alle fündig, die das echte Münchner Lebensgefühl suchen. Auf dem Markt mit viel Flair und Gemütlichkeit kann man nach Herzenslust stöbern und Lieblingsstücke aufspüren, die es woanders kaum gibt. Authentizität, Nachhaltigkeit, Individualität und regionale Erzeugung zählen zu den Megatrends. In diesem Sinne ist auch unsere gemütliche Dult absolut up to date. Ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken und ein kleiner Volksfestteil machen die Dult zu einem unverwechselbaren Vergnügen.“

Neues Design für die Dult-Vermarktung

Pünktlich zum Start der Dult-Saison bekommt die Auer Dult ein neues Gesicht, einen einheitlichen Markenauftritt mit Logo, Wort-Bildmarke sowie der vom Oktoberfest schon bekannten Schrift. Das bisherige Motiv und das Logo von Cornelia von Seidlein werden nach fast 30 Jahren erfolgreichen Einsatzes in der Kommunikation abgelöst.

Die neue Wort-Bild-Marke „Auer Dult München“ stellt das „A“ in den Mittelpunkt, das in Partien die Silhouette eines Kruges mit Henkel und Ausguss nachzeichnet und in seinem Abschwung die Bewegung eines Karussells symbolisiert. Das Fraktur-A ist ein prägnantes und eigenständiges kalligrafisches Icon. Seine Farbigkeit greift das frische Grün der Kastanien im Frühling auf. Die Bildmarke basiert auf einer traditionellen, gebrochenen Fraktur-Schrift. Diese neue Schrift trägt den Namen „Wiesn“ und wird modern und zugänglich interpretiert. Seit 2022 wird sie für den Markenauftritt des Oktoberfestes genutzt. Für die strategische und visuelle Entwicklung zeichnet die Markenagentur RED verantwortlich.

Neuheiten auf der Maidult 2023

Einen Zauberkünstler gab es noch nie auf der Dult. Bei trockener Witterung nimmt er Groß und Klein mit in seine magische Welt (Schaustellerteil). Magische Wirkung haben möglicherweise auch die verschieden Tees, Gewürze, Kräuter und Tinkturen im Angebot oder der alpine Latschenkiefer-Likör und Sirup. Handgefertigter Schmuck, zum Beispiel aus altem Silberbesteck, ausgefallene Secondhand- und Vintage-Mode, Multifunktions- taschen, Bilderbücher, Postkarten, Linoldrucke, Kunsthandwerk aus Papier, Holz, Glas und Metall – es gibt viel Neues zu entdecken auf der Maidult. Aber natürlich fehlt auch das Altbewährte und Geliebte nicht: der große Geschirrmarkt, die riesige Auswahl an Bürsten und Besen und die großen und kleinen Schätze bei den Tandlern. Mit besonders viel Eloquenz und Showtalent werden die besten Radi-Raspler, Polituren und Wischtücher in der Neuheiten-Gasse präsentiert. Das Freiluft-Kaufhaus auf dem Mariahilfplatz bietet (fast) alles, was das Herz begehrt, und vieles, von dem man nicht wusste, dass es fehlt.

Familientag

Ermäßigte Preise bietet der Schaustellerteil am Familientag, Dienstag, 2. Mai. Wartebänke für müde Erwachsene sowie Wickel-, Still- und Abstellplätze für Kinderwagen sind vorhanden.

Gutscheine „Dult ist Kult!“

Dult-Gutscheine über einen Warenwert von 10 Euro gibt es in den Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof oder auch im Online-Shop unter www.einfach-muenchen.de/gutscheine zu kaufen. Die Gutscheine können auf allen drei Dulten an jedem Stand und bei jedem Schaustellergeschäft eingelöst werden.

Erlebnisführungen Auer Dult

Wer tiefer in die Geschichte und die Geschichten rund um die Auer Dult eintauchen möchte, sollte an einer der etwa zweistündigen Erlebnistouren mit einem offiziellen München Guide teilnehmen. Ein Ratsch mit den Standlleuten gehört zu jeder Tour dazu. Weil Essen und Trinken auch auf der Dult Leib und Seele zusammenhalten, wird während des Rundgangs das eine oder andere Dult-Schmankerl verkostet. Die erste Führung über den traditionellen städtischen Markt startet am Samstag, 29. April, um 11 Uhr. Weitere Führungen finden statt am Sonntag, 30. April, 11 Uhr, Dienstag, 2. Mai, 16.30 Uhr, Donnerstag, 4. Mai, 16.30 Uhr, Samstag, 6. Mai, 11 Uhr, sowie Sonntag, 7. Mai, 11 Uhr. Der Treffpunkt für die Touren ist vor dem Hotel „Marias Platzl“, Mariahilfplatz 4. Gebucht werden kann die Führung unter einfach-muenchen.de/dult-fuehrung oder in den Tourist Informationen am Marienplatz und am Hauptbahnhof.

Pfarrei Mariahilf

Die Pfarrei Mariahilf lädt von Montag bis Samstag, jeweils 12 Uhr, zu einer zehnminütigen Mittagsmeditation ein. Am Samstag, Sonntag und Mittwoch, jeweils um 15 Uhr, kann man bei „Orgel um 3“ Musik in der Kirche genießen.

Mit dem ÖPNV zur Auer Dult

Im Bereich der Auer Dult rund um den Mariahilfplatz bestehen keine Parkmöglichkeiten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Auer Dult gut zu erreichen: mit der Straßenbahnlinie 18, den Bussen 52 und 62 sowie mit der U1/2, Stationen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplatz.

Auer Dult auch online im neuen Gwand

Information und Inspiration zur Auer Dult gibt es auf Instagram und auf der neu aufgesetzten Webseite www.auerdult.de. Dort findet sich auch ein Ausstellerverzeichnis mit komfortabler Suchfunktion.

Termine 2023 der Auer Dulten

Maidult 29. April bis 7. Mai

Jakobidult 29. Juli bis 6. August

Kirchweihdult 14. bis 22. Oktober