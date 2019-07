Dumm gelaufen: Hehler will gestohlenen Beamer an Zivilbeamte verkaufen

Am Donnerstag, 11.07.2019, gegen 23:50 Uhr, sprach ein 32-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz zwei Männer in der Münchner Innenstadt an und fragte diese, ob sie einen Beamer ankaufen möchten.

Im Rahmen des Verkaufsgesprächs gab er an, dass er den Beamer in einer Firma entwendet hätte und ihn nun loswerden wolle.

Werbung / Anzeige

Ein Abkommen zwischen beiden Parteien kam nicht zustande, da es sich bei den beiden angesprochenen Männern um Zivilbeamte der Polizeiinspektion 14 (Westend) handelte. Diese wiesen sich im Anschluss anhand ihres Dienstausweises als solche aus und nahmen den 32-Jährigen wegen des Verdachts der Hehlerei fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten beim Tatverdächtigen weitere neuwertige Elektrogeräte aufgefunden werden.

Da der 32-Jährige derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt wurde er der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt. Von dort aus wurde er am Folgetag, nach Anhörung durch den Ermittlungsrichter, entlassen.

Bezüglich der aufgefundenen Gegenstände werden weitere Ermittlungen durch das Kommissariat 62 geführt.