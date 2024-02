Durchschlagender Erfolg der Lichtshow „EONARIUM presents: GENESIS II“ – noch bis 12. März in München

EONARIUM presents GENESIS II – großes Kino in der evangelischen Sankt Markus Kirche

Die international erfolgreiche Lichtshow GENESIS II des Schweizer Künstlerkollektivs Projektil läuft noch bis 12. März in der Sankt Markus Kirche – und zwar so erfolgreich, dass für viele Vorführungen nur noch wenige Tickets verfügbar sind.

Die Magie der immersiven Bildprojektionen macht die Vorführungen zu einem wahren Publikumsmagneten. Neben den zahlreichen Showterminen sind auch die Abende, an denen die Lichtinstallation mit Live-Programmen von Orgel, Trompete, Posaune, Geige, Klavier oder Chorgesang begleitet wird, stark gefragt beim Münchner Publikum.

Die übliche Gottesdienst-Bestuhlung in der Sankt Markus Kirche fehlt in dem Zeitraum der

Vorführungen. Stattdessen ist eine Mischung aus Sitzsäcken und wenigen Stuhlkreisen aufgebaut, wo aus unterschiedlichen Blickrichtungen die Lichtshow erlebt werden kann.

Seit 12. Januar kann man in der „roten Rakete“ am Altstadtring mehr oder minder täglich mehrmals zwischen 17.45 und 21.30 Uhr für 30 Minuten den Kopf in den Nacken legen und sich im geheizten Kirchenschiff des evangelischen Gotteshauses in ein faszinierendes Farben- und Bildermeer mitnehmen lassen.

Sobald die Deckenleuchten ausgehen, wird ein elektronisches Ticken wahrnehmbar. Sich

wiederholende Klangakkorde geben Raum und Zeit einen Puls. Punktgenau an die Architektur der Kirche angepasst blitzen immer mehr leuchtend Punkte auf, wandern an den Säulen und Stuck-Ornamenten entlang, formen sich an der hohen neogotischen Decke zu einem gigantischen flackernden Sternenkosmos. Universen, Sonnensysteme und Planeten werden erkennbar, dann der Urknall: Meteoriten fallen herab, verschwinden im Nichts. Die Bilder sortieren sich wieder neu, tanzen über die Wände, kreisen wie in einem Kaleidoskop. Im Wechsel von moderner Synthesizer- und klassischer Musik, Anleihen aus Jazz, Swing und neuer Vokalmusik nimmt danach die Entstehung allen Lebens, von der kleinsten Zelle im Meer bis zur Schöpfung von Tieren und Menschen an Land, ihren Lauf.

Etliche Familien mit Großeltern und Kindern sind unter den Besuchern auszumachen. Während die Jüngeren auch das technisch hochkomplizierte Video-Mapping des Raums interessiert, das über mehrere Hochleistungsprojektoren bewältigt wird, sind die Älteren von den naturnahen Darstellungen der Lebewesen und den animierten Motiv-Klastern begeistert. Olaf Stegmann, einer der Pfarrer*innen von Sankt Markus, ist begeistert: „Für mich ist der riesige Blauwal, der an der Kirchendecke schwimmt, das absolute Highlight!“ „Ich finde den Teil sehr berührend, wo auch die Musik jazzig und die Bilder poppiger werden. Die Schöpfung des Menschen ist da cool inszeniert – bis zu den Szenen, wo auch Krieg und Zerstörung, der ganze Wahnsinn der Menschheit, aufgegriffen werden“, sagt ein Student aus Hamburg.

So oder so, es ist die Mischung aus Technologie, Musik und Kunst, die das Publikum spielerisch durch ein großes Thema führt und das Gastspiel von GENESIS II auch für Nichtgläubige zur Gelegenheit macht, im Gotteshaus ein eingängiges, wenn auch nicht unbedingt spirituelles Erlebnis zu haben.

Daten, Tickets und Special Events

GENESIS II läuft noch bis zum 12. März 2024.

Uhrzeit: mehrere Shows täglich; diese starten tagesabhängig zwischen 17:45 Uhr und 19:15 Uhr, letzte Show tagesabhängig entweder um 20:45 Uhr oder um 21:30 Uhr

Dauer: 30 Minuten

Adresse: Sankt Markus Kirche, Gabelsbergerstraße 6, 80333 München

Altersbeschränkung: für alle Altersgruppen geeignet

Tickets über https://www.eonariummuenchen.de/

(Mo–Do: Erwachsene: 12,90 Euro; 10–17 Jahre: 8,90 Euro; 5–9 Jahre: 5,90 Euro und Fr–So:

Erwachsene: 13,90 Euro; 10–17 Jahre: 9,90 Euro; 5–9 Jahre: 6,90 Euro).

An diesen Terminen wird die Mulimedia-Installation von Live-Musik begleitet:

01.02. und 08.02.2024 Genesis I & II More Than Classic

03.03.2024 Genesis I & II Chorkonzert

07.03. und 08.03.2024 Genesis I & II Live-Konzert

(Preise Erwachsene: zwischen 19,90 Euro und 44,90 Euro)