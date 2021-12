Durchsuchungen nach dem Verdacht von Korruptionsdelikten und Verstößen nach dem Waffengesetz

Das Kriminalfachdezernat 7 (unter anderem Korruption) ermittelt seit einiger Zeit wegen

des Verdachts von mehreren Fällen der Bestechung bzw. Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr sowie wegen Verstößen nach dem Waffengesetz.

Die Verdächtigen arbeiteten in den Jahren 2017 und 2018 für die konzerneigene

Sicherheitsabteilung eines Unternehmens mit Sitz in Oberbayern. Diesem Unternehmen

waren in der Vergangenheit Anträge auf Ausstellung einer waffenrechtlichen Erlaubnis für

ihr Sicherheitspersonal durch die zuständige Behörde aufgrund fehlenden Bedürfnisses

versagt worden. Über eine gleichzeitige Anstellung der Sicherheitsmitarbeiter bei einer

Sicherheitsfirma in Niedersachsen auf geringfügiger Beschäftigungsbasis wurde diese

Ablehnung umgangen, indem das Sicherheitspersonal, welches ausschließlich im

Rahmen seiner Tätigkeit für das niedersächsische Unternehmen zum Führen von

Schusswaffen berechtigt gewesen wäre, selbige tatsächlich im Rahmen seiner Beschäftigung bei seinem Arbeitgeber in Oberbayern mitführte.

Hinzu kam die Vergabe von Aufträgen durch einen der Beschuldigten an ein

Sicherheitsunternehmen im Raum Fürstenfeldbruck, deren Abrechnung gegenüber dem

oberbayerischen Unternehmen nach derzeitigem Ermittlungsstand keine oder zumindest

nicht sämtliche in Rechnung gestellten Leistungen zugrunde gelegen haben dürften.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand hierdurch ein Vermögensschaden in Höhe

von mindestens einer Million Euro.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München I wurden daraufhin für mehrere

Objekte Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und durch das Amtsgericht München

erlassen. Bei den Objekten handelte es sich insbesondere um die Wohnanwesen der

Verdächtigen.

Am Dienstagmorgen, 30.11.2021, wurden die erlassenen Durchsuchungsbeschlüsse in

München, im Landkreis Fürstenfeldbruck, im Landkreis Berchtesgadener Land, im

Landkreis Roth, im Landkreis Oberallgäu, im Landkreis Miesbach und im Landkreis

Tirschenreuth vollzogen. Die Ermittler konnten vor Ort insbesondere Datenträger und

Unterlagen auffinden und sicherstellen. In einem Objekt wurde zudem Munition

aufgefunden. Diese wurde ebenfalls vor Ort sichergestellt und deren Besitz nun auf

erforderliche Erlaubnisse geprüft.

Die erlangten Schusswaffen befanden sich bereits nicht mehr im Besitz der

Beschuldigten. Sie waren von diesen bereits – unabhängig vom laufenden

Ermittlungsverfahren – an das niedersächsische Sicherheitsunternehmen zurückgegeben

worden.

Das Kriminalfachdezernat 7 setzt die Ermittlungen fort.